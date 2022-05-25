Muğla Büyükşehir, Datça Betçe Bölgesinin İçme Suyu Hattını Tamamladı - Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Datça İlçesi Betçe bölgesinin uzun yıllar boyunca su ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu projesinin hat yapım çalışmalarını tamamladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından İl genelinde devam eden altyapı çalışmaları tek tek tamamlanıyor. Bu kapsamda özellikle yaz aylarında içme suyu sorunu yaşayan Datça İlçesi Betçe bölgesinde 30 Milyon TL'lik içme suyu projesi başlatan MUSKİ ekipleri hat yapım çalışmalarını tamamladı. Hatların tamamlanmasıyla birlikte gerekli elektrik ve bağlantı işlemlerini sürdüren ekipler bu çalışmaların ardından kısa sürede yeni hatları devreye alacak.

25 KİLOMETRE İÇME SUYU HATTI YAPILDI

Proje kapsamında Palamutbükü, Mesudiye, Sındı, Yaka ve Yazı Mahallelerine 25 kilometrelik içme suyu hattı yapılırken 200m3 kapasiteli 3 adet yeni içme suyu deposu, 4 adet maslak, ve diğer bağlı sanat yapılarının inşası tamamlandı. Tüm bu çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte mekanik ve elektrik işlemlerinin yapımına başlanırken, hattın kısa sürede devreye alınması bekleniyor. Hattın hizmete girmesinin ardından bölgeye uzun yıllar boyunca yetecek içme suyu sağlanacak ve kesintisiz içme suyu sağlanacak.

GÜRÜN: "İLİMİZİN TÜM BÖLGELERİNDE ALTYAPI İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İl genelinde tespit ettikleri altyapı eksiklerinin giderilmesi konusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, "Tüm il genelinde içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisi açısından gerekli projelerimiz hazır. Ancak bunların önem ve aciliyet durumuna göre yatırımlarını yapıyoruz. Hazırladığımız projelerin finansmanını sağladığımız anda hayata geçiyoruz. Son olarak Datçamızın Betçe Bölgesi için çok önemli bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 30 Milyon TL'yi aşan içme suyu yatırımımızla Betçe bölgemizin su ihtiyacını karşılıyoruz. En kısa sürede buradaki yatırımımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.