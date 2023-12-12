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Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde 3 Bin 83 Candost Sahiplendirildi

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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında açılışını yaptığı Geçici Hayvan Bakımevi, Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından biri olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugüne kadar 3 bin 83 candost sahiplendirilen bakımevi, hayvanların tedavi ve bakımlarını uzman personel tarafından yapıyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 2018 yılında açılışını yaptığı, özellikleri ile Türkiye'nin en donanımlı barınaklarından biri olan Geçici Hayvan Bakımevi candostları tedavi etmeye ve sahiplendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevi'nde bugüne kadar 3 bin 83, 2023 yılında ise 350 candost sahiplendirilerek yeni yuvalarına kavuştu.

Geçici Hayvan Bakımevinde tedavi edilen hayvan sayısı 44 bin 606

Türkiye'nin en kapsamlı ve donanımlı barınaklarından birisi olan Büyükşehir Geçici Hayvan Bakımevinde ilk kabul, yavrulu anne bakım, karantina, muayene, ameliyathane, müşahede ve kedi üniteleri ile açık-kapalı kafesler ile doğal yaşam park alanları bulunuyor. 37 bin 349 metrekarelik arazi üzerine inşa edilen Geçici Hayvan Bakımevinde bugüne kadar 44 bin 606 candost tedavi edilirken, 22 bin 8 hayvan kısırlaştırıldı ve 1405 hayvana da cerrahi müdahalede bulunuldu.

Başkan Gürün; "Satın almıyor candostlarımızı sevgiyle sahipleniyoruz"

Sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehri Muğla'da yaşayan tüm canlılar için hizmet ürettiklerini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye'nin en donanımlı geçici hayvan bakımevini Muğla'ya kazandırmanın ve hayatı birlikte paylaştıkları candostları da yeni ailelerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Başkan Gürün; "2018 yılında doğal yaşam alanlarına sahip, modern tıbbi cihazlarla donattığımız Geçici Hayvan Bakımevi'mizi Muğla'mızın hizmetine sunmuştuk. Burada hayvanlarımızın aşıları, tedavileri ve bakımları uzman personelimiz tarafından özenle yapılıyor. Sağlığına kavuşan can dostlarımızın sahiplendirilmesi, yeni bir ailesinin olması ise bizleri ayrıca mutlu ediyor. 'Satın Alma Sahiplen' sloganımız, sevgi, hoşgörü ve güler yüzü benimsemiş hemşehrilerimizin sayesinde bugüne kadar 3 bin 83 candostumuzu yeni ailelerine kavuşturduk. Vatandaşlarımıza satın almayın, sahiplenin çağrımızı bir kez daha buradan yineliyor, bugüne kadar can dostlarımızı sahiplenen hemşerilerimize de teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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