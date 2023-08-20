Mudanya 5. Kitap Fuarı Başladı

Mudanya Belediyesi'nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı'nın beşincisi "Cumhuriyet ve Demokrasi" temasıyla başladı.

Mudanya 5. Kitap Fuarı edebiyatseverleri ağırlamaya başladı. Fuarın ilk oturumunda, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı kurucusu, siyasetçi, festivalin onur konuğu Güldal Mumcu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Bursa Şube Başkanı Yüksel Baysal'ın moderatörlüğünde "100. Yılında Cumhuriyet'i Sonsuza Taşımak" söyleşisinde Bursalılarla buluştu.

Açılışa CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, CHP İl Başkanı Turgut Özkan, eski Bursa Milletvekili Erkan Aydın da katıldı.

BARIŞ PEHLİVAN'A SELAM GÖNDERİLDİ

Fuarın açılışında konuşan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yılının tam demokrasiyle taçlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Başkan Türkyılmaz, şunları söyledi:

"Karanlık için bu ülkenin her türlü değerlerini kullanmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu ülkede dördüncü devrim şart. Dördüncü devrim, tam demokrasi. İnsanı insan yapan tüm değerlerin özgür bırakılması gerekiyor. Bunun için de mücadelemize devam edeceğiz. Basın özgürlüğü demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından biri. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli kalemlerden Uğur Mumcu'nun anısını yaşatan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adına bu yıl onur konuğumuz Güldal Mumcu oldu. Çünkü Mumcu gazeteciliğine sahip çıkmak, aynı zamanda demokrasiye ve Cumhuriyete sahip çıkmaktı. Cumhuriyetin 100. yılında halkı aydınlatmak, Cumhuriyeti ayakta tutmak gibi bir misyonu olan gazetecilerden, gazeteciliğin bedelini ödediği için bugün aramızda olamayan Barış Pehlivan'a da özgür ve aydınlık günlerde buluşmak dileğiyle selamlarımızı gönderiyoruz."

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, laik demokratik Türkiye Cumhuriyet mücadelesini sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler, dava insanlarıyız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri Türkiye Cumhuriyeti, ikincisi de CHP. İşte bizler, onun emanetine sahip çıkan en büyük dava insanlarıyız. Bu davayı da sonuna kadar sürdüreceğiz. Laik Türkiye Cumhuriyeti olarak evlatlarımıza geleceği emanet edeceğiz. Eserlerinden güç aldığımız, vazgeçilmeyen laik cumhuriyetin en büyük seslerindendi Uğur Mumcu. Bugün, doğruları yazdığı için cezaevinde tutulan Barış Pehlivan da Uğur Mumcu gazeteciliğini sürdürdüğü için aramızda değil. Bizim umudumuz var. Bu umutla çalışmaya devam edeceğiz."

Onur konuğu Güldal Mumcu da şunları dile getirdi:

"Uğur Mumcu'nun 24 Ocak 1993'te bir suikast sonucu bombayla hayatına son verildi. O bir gazeteciydi, halkın gerçekleri öğrenmesi yolunda hayatını veren Cumhuriyetçi bir gazeteciydi. Halkın haber alma hakkına saygılı bir gazetecilik yapan Uğur Mumcu neden öldürüldü? O bu ülkeyi hayali ihracat ile soyanları yazdı. Tarikat siyaset, ticaret üçgenini ifşa etti. Halktan gizlenen birçok konuyu sordu, soruşturdu. Bugün onun yazarak halkı bilgilendirdiği konuların nasıl isabetli olduğunu öğrendik. Tarikatların siyasetteki ayağı kesildi mi? Hayır. Adını bilmediğimiz birçok başka tarikatın siyaseten önü açılıyor, hızla bir İslam Cumhuriyeti olma yolunda ilerliyoruz. Devletin önünü açtığı Hizbullah da Meclis'e girebildi. Türkiye'nin hafızasını canlı tutması, bugünlere nerelerden geçerek geldiğimizin anlaşılması için kurduk vakfımızı. Acımızı bal eyledik, isyanımızı dirence çevirdik. Yılmadık. Bu ülkeyi yılmaz kalemiyle aydınlattı. Onu hiçbir zaman unutmayacağız."

YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ise şöyle konuştu:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında kendimize durmaksızın anımsatmamız gereken öz, Cumhuriyetimizin, bir halkın bilincinde filizlendirdiği bereketli tohuma dairdir. O tohumdan büyüyen filiz özgür akıldır; her şeyi önce akılla sorgulayabilmektir; kendi hayatına, yurduna, kaderine sahip çıkmaktır; tebaa değil yurttaş olmaktır; politik, iktisadi ve elbette bireysel anlamda bağımsız ve özgür yurttaşların cumhuriyetini yaratmaktır. Bu nedenle yazarlar ve yayıncılar olarak Cumhuriyetin bize yüklediği sorumluluğun farkındayız. ve bu yüzden inatla Cumhuriyetimizin 100. yılında da özgür aklı, demokrasiyi, yazın ve basın özgürlüğünü, sansüre karşı olmayı savunuyor; düşüncesini açıklayanların ölümle-hapisle sınandığı bir iklimi şiddetle reddediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Mudanya'nın aydınlık insanlarına bir kez daha söz vermek isteriz ki, bu mücadelede kitabın yeri hep aydınlıktan, özgürlükten, bağımsızlıktan yana olmuştur; kurumlarımız yaşadıkça da böyle olmaya devam edecektir."

Kitap Fuarı, 27 Ağustos 2023 tarihine kadar Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda 68 yayınevi ile 46 akademisyen, gazeteci-yazar ve siyasetçinin katılımıyla devam edecek.