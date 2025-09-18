MSB Kaynakları: 'KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır'

Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik etmesiyle ilgili "KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı.

1 PKK'lı terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin milletin huzuru ve devletin bekası için çalışmaya devam ettiğini söyleyen Aktürk, son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen faaliyetleri dair konuşarak "PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, Suriye Harekat Alanları'ndaki Tel Rıfat (240 km) ve Menbic'de (365 km) imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

Sınırlarda son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 kişi yakalandı

Hudut güvenliği kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere dair de bilgilendirmede bulunan Aktürk, "Teknoloji destekli sistemlerle kademeli güvenliğin tesis edildiği hudutlarımızda; yasa dışı geçişler, kaçakçılık ve diğer tüm tehditlere karşı sürdürülen etkin mücadele kapsamında; Son bir hafta içerisinde, 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 540 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 6 bin 677 olmuştur. Son bir haftada engellenen 864 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 50 bin 308'e ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde toplam 22 kilogram (22.352 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

"Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez"

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı hakkında konuşan Tuğamiral Zeki Aktürk, "İsrail'in 16 Eylül sabahı Gazze'ye yönelik başlattığı kara harekatı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır. İsrail'in, Gazze'de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu'yu bir kez daha topyekün istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze'de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail'e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı"

Daha etkin daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürdürüldüğünü belirten Aktürk, "22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz'de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekatı Özel Tatbikatı'nın icra edilmesi planlanmaktadır" açıklamasında bulundu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına modernizasyonu tamamlanan M60T tankı ile yeni Nesil Fırtına Obüsü teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yerli, milli ve modern teknolojiyi haiz harp araç-gereç ve mühimmatıyla donatma, ordunun etkinlik ve caydırıcılığını daha da artırmaya yönelik faaliyetlere de devam ettiğini söyleyen Aktürk, "Bu kapsamda son bir haftada; "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, modernizasyonu tamamlanan M60T tankı ile yeni Nesil Fırtına Obüsü, muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından ise çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Suriye'deki TSK unsurlarının durumu

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye'den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur."

Rusya'nın S-400 Hava Savunma Sistemlerini geri istediğine dair iddialar

Bakanlık kaynakları, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

"KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır"

Bakanlık kaynakları, GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şunları söyledi:

"GKRY'nin İsrail'den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY'nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada'daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada'daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC'nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye'nin güvencesi altındadır." - ANKARA