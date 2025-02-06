MSB: "1 Ocak'tan bugüne kadar 321 terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Ocak'tan bugüne kadar 100'ü Irak'ın kuzeyinde, 221'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 321 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kış-2025 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü münasebetiyle Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Aktürk, öncelikle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşlar ile silah ve mesai arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kış-2025 Tatbikatı'nda bazı silah ve sistemler ilk kez kullanıldı

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevlerinin yanı sıra muharebe etkinliğini geliştirmek, etkinlik ve caydırıcılığını

daha da artırmak, personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek için sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan milli ve uluslararası tatbikat ve eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini aktardı. Birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini

denemek ve eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak 20 Ocak-7 Şubat tarihleri arasında Kars'ta icra edilen ve Seçkin Gözlemci Günü 5 Şubat'ta gerçekleştirilen Kış-2025 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini ifade eden Aktürk, söz konusu tatbikat ile birleşik ve müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyon sağlanması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun geliştirilmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, iaşe ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ve beka kabiliyetinin artırılması, komuta-kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesini sağlamanın amaçlandığını belirtti. Kış-2025 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılan malzemeleri ise Aktürk, şöyle açıkladı:

"NEFER Kuleli Zırhlı Muharebe Aracı, Hafifletilmiş Tip Makineli Piyade Tüfeği (MPT-76), 5.56 milimetre hafif makineli tüfek, Dragoneye-2 Termal Kamera, Kafes Korumalı Mini İHA, BOYGA Döner Kanatlı İHA, Aslan-3 ve BARKAN İnsansız Kara Araçları, ZMA-X İnsansız Kara Aracı, MİLKED-3A3 Elektronik Destek Sistemi, UMA Keşif ve Gözetleme Sistemi gibi muhtelif silah ve sistemler ilk defa kullanılmaktadır."

Aktürk, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının ve Özel Kuvvetler Komutanlığı ile sivil kamu kurum ve kuruluşlarının da katıldığı Kış-2025 Tatbikatı'na yaklaşık 12 bin personel ile 19 dost ve müttefik ülkeden 199 personelin iştirak ettiğini bildirdi.

Terörle mücadele harekatı

Aktürk, PKK/KCK/PYD-YPG-SDG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye'ye ve bölgeye yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı Irak ve Suriye'nin kuzeyinde kesintisiz şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla 43'ü geçen hafta içerisinde olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar Irak'ın kuzeyinde 100, Suriye'nin kuzeyinde 221 olmak üzere toplam 321 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk, ayrıca geçen hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin daha Silopi'deki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi. Aktürk, terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdiğini aktardı.

Hudut güvenliği

Aktürk, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkin tedbirleri ile korunan hudutlarda son bir hafta içerisinde 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 59 şahsın yakalandığını, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 474 olduğunu ifade etti. Aktürk, son bir haftada engellenen 435 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 6 bin 382'ye ulaştığını belirtti.

Bayındırlık Ajansı'nın Filistin topraklarındaki faaliyetlerini yasaklama kararının İsrail'in ateşkese ve barışa gölge düşüren başka bir uluslararası hukuk ihlali olduğunu aktaran Aktürk, "İlhak politikalarıyla Filistinlileri kendi topraklarından göçe zorlayan İsrail, bu kararıyla Filistin mültecilerinin geri dönüş hakkını da engellemektedir. Filistin halkının Gazze'den sürülmesi, yerlerinden edilmesi veya başka ülkelere gönderilmesine de tamamen karşıyız. Uluslararası topluma Filistin Devleti'nin tanınması, iki devletli çözüme destek verilmesi ve Gazze'ye kesintisiz insani yardımların ulaştırılması çağrımızı yineliyoruz. Ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak 30 Ocak'ta bir A400M uçağımız ile 24 ton muhtelif malzeme Ürdün'deki Marka Uluslararası Havalimanı'na ulaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Yerli motorlu Kirpi-2 ile 5 tonluk taktik tekerlekli araç Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle her geçen gün daha da arttığını belirten Aktürk, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda yerli motorlu Kirpi-2 ile 5 tonluk taktik tekerlekli araç envantere alınmıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA