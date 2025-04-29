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Motosiklet Sürücüsünün Takla Attığı Kaza Kamerada

Motosiklet Sürücüsünün Takla Attığı Kaza Kamerada
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Motosiklet sürücüsünün takla attığı kaza kamerada

Otomobil ile çarpışan motosikletli yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü kazada yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden Acısu Caddesi istikametine seyir halindeki Melik G.'nin kullandığı 07 BTV 885 plakalı motosiklet otogar kavşağına geldiği sırada otogardan çıkan Selver A.'nın kullandığı 35 DC 2749 plakalı otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Melik G., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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