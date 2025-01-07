Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Torun Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'nın 19 yaşındaki torunu Ahmet Arda Alkan dün geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Alkan'ın cenazesi çok sayıda seveninin katıldığı cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde yaşandı. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'nın 19 yaşındaki torunu Ahmet Arda Alkan geçirdiği motosiklet kazası sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Alkan'ın cenaze namazı bugün ikindi namazına müteakip Beylikdüzü ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılındı. Alkan'ın cenaze namazına çok sayıda seveni katıldı. Alkan'ın naaşı ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gürpınar Merkez Mezarlığına defnedildi.

"Kendim için aldığım mezara kendi torunum giriyor"

Torununun cenazesinde konuşan Kenan Balcı, "Ey Türk gençliği acı budur. Istırap budur ölüm budur. Dün mezarı kendim için aldım bugün mezara torunum girdi. Ey Türk gençliği motor güzel bir şey ama tehlikeli. Sırat köprüsü. Çok sakin çok yavaş olun. Kendi mezarıma kendi torunum giriyor. Onun için Türk gençliğine sesleniyorum ıslak zeminlerde yavaş gidiniz lütfen" dedi. - İSTANBUL