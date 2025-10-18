Mobbingle Mücadelede Haklarımız Paneli Erzurum'da Gerçekleşti

Eğitim-Bir-Sen Erzurum İl Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen "Mobbingle Mücadelede Haklarımız-İş Yerinde Saygı Kültürünü Birlikte İnşa Edelim" konulu panel, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Panele Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Hakim Pınar Demir Yılmazel ve Maliye Gelir Uzmanı Selma Uçar konuşmacı olarak katıldı. Etkinliğe ayrıca Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman Samancı, Memur-Sen Erzurum İl Başkanı Mustafa Karataş, çeşitli STK temsilcileri, akademisyenler ve kamu çalışanları da katılım gösterdi.

Hakim Pınar Demir Yılmazel, mobbingin yalnızca etik bir ihlal değil, insan onuruna yönelen sistematik bir saldırı olduğunu vurgulayarak, "Mobbing bir insanlık suçudur. Çalışanların kişilik haklarını, mesleki onurunu ve psikolojik bütünlüğünü koruyacak yasal düzenlemeler güçlendirilmelidir," dedi.

Yılmazel, mobbingin kamu kurumlarında zaman zaman "otorite" veya "disiplin" adı altında normalleştirildiğini belirterek, "Sessizlik bu suça ortak olmaktır. Kurumlarda etik denetim mekanizmaları etkinleştirilmeli, mağdurların başvuru süreçleri kolaylaştırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Panelin ikinci konuşmacısı Maliye Gelir Uzmanı Selma Uçar, kısa değerlendirmesinde iş yerlerinde adalet ve saygı ortamının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Uçar, mobbingin hem bireysel hem kurumsal verimliliği olumsuz etkilediğini ifade etti.

Etkinlikte, mobbingin yalnızca bireysel bir sorun değil, aynı zamanda toplumsal bir yara olduğu vurgulandı. Katılımcılar, iş yerlerinde etik ilkelerin güçlendirilmesi, sağlıklı iletişim ortamlarının oluşturulması ve farkındalığın artırılması gerektiğini dile getirdi.

Program, soru-cevap bölümünün ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Eğitim-Bir-Sen Erzurum İl Kadın Komisyonu yetkilileri, mobbingle mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti. - ERZURUM