MMO Antalya Şube Başkanı Atmaca: 'Lunapark kazalarının nedeni yetersiz denetim'

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, Antalya'da bir lunaparkta eğlence aletinin kopması sonucu yaşanan kaza üzerine yaptığı açıklamada, "Lunapark kazalarının önüne ancak, konusunda uzman makina mühendislerinin denetimi ile geçilebilir" dedi.

Antalya'da 11 Haziran'da Atatürk Parkı'ndaki küçük lunaparkta bulunan bir eğlence aleti, bağlantı kısmının kopması sonucu platformdan çıkmış, olay sonucunda 3 çocuk yaralanmıştı. Başkan Atmaca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada Makina Mühendisleri Odası olarak eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım ve onarımlarının yapılması konusunda her fırsatta gerekli uyarıları yaptıklarının altını çizdi.

"Sezon öncesi mutlaka denetlenmeli"

Lunaparklarda periyodik kontrollerin, her sezon öncesinde mutlaka yaptırılması gerektiğini vurgulayan MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, asansörlerde olduğu gibi lunaparklardaki oyuncaklarda da periyodik kontrollerin ne zaman yapıldığını ve tekrar ne zaman yapılacağını gösteren etiketlerin bulunması gerektiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımızın en güvenilir şekilde bu oyuncakları kullanmaları sağlanmalıdır" diye konuştu.

"Her gün kontrol edilmeli"

Antalya'da yaşanan kazada faciadan dönüldüğüne vurgu yapan Başkan Atmaca, "3 çocuğumuzun yaralandığı bu kazanın çok şükür ki ölümle sonuçlanmamış olması büyük bir şans. Ancak bu tür eğlence araçlarında yaşanan kazalar çoğu zaman ölüme sebebiyet verebiliyor. Bu tarz lunapark gibi merkezlerde yaşanan kazaların büyük kısmı maalesef denetim eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu nedenle denetimlerin kesinlikle aksatılmamasını ve her lunaparkta bir mühendis ve teknisyenin bulunmasını öneriyoruz. Her yıl yapılacak periyodik kontrollerin yanında lunaparklarda bulunmasını önerdiğimiz mühendis ve teknisyenlerin de aylık kontroller yanı sıra cihazların çalışmaya başlamadan önce günlük kontrollerinin yapılmasını da önermekteyiz. Oyun merkezlerindeki cihazlar periyodik kontrollerden geçip uygunluk alsa bile, her gün boş bir şekilde çalıştırılıp kontrol edilmesi gerekiyor. Tespit edilen eksiklik varsa mühendis ve teknisyen tarafından düzeltilmesi gerekiyor" dedi.

Etiketlerle bilgilendirme

Lunaparklarda bulunan ekipmanlara asansörlerde bulunan bilgilendirme etiketlerine benzer etiketlerin yapıştırılarak, kontrol dönemlerinin şeffaf bir şekilde görülmesi gerektiğini ifade eden Başkan Atmaca, "Böylelikle periyodik kontrolleri yapılmış cihazların çocuklar ve yetişkinler tarafından gönül rahatlığıyla kullanımı sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Atmaca, oda olarak lunaparklarda periyodik kontrolleri yapabilecek yetkinliğe sahip olduklarını belirterek, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile lunaparklardaki makinaların sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumluluk ile görev almaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz" dedi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel