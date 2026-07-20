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Balkanlar'dan Marmara'ya yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü

Balkanlar'dan Marmara'ya yayılan dev çekirgeler Bursa'da da görüldü
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Balkanlar üzerinden Marmara Bölgesi'ne yayılan iri çekirgeler, Bursa'nın farklı ilçelerinde vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Bazı vatandaşlar sirke ve su karışımıyla çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştı.

BALKANLAR üzerinden Marmara Bölgesi'ne yayılan dev çekirgeler, Bursa'nın farklı ilçelerinde de görüldü. İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeler, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Balkanlar üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığı belirtilen dev çekirgeler, Marmara Bölgesi'nde etkisini sürdürüyor. Edirne, İstanbul ve Kocaeli'nin ardından Bursa'da da görülen dev çekirgeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Evlerin balkonlarına, bahçelerine ve duvarlarına konan çekirgeler ile ilgili görseller, sanal medyada da sıkça paylaşılmaya başlandı.

İri boyutlarıyla dikkat çeken çekirgeleri evlerinden uzak tutmaya çalışan bazı vatandaşlar ise farklı yöntemlere başvurdu. Bir vatandaşın, beyaz sirke ile suyu karıştırarak hazırladığı karışımı balkon ve pencere önlerine dökerek çekirgeleri uzaklaştırmaya çalıştığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sanal medyada paylaştı. Dev çekirgelerin görüldüğü anlar ise sanal medyada ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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