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Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı

Sınırdaki provokasyona jetli mesaj! Türk savaş uçakları havalandı
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KKTC'de 20 Temmuz Barış Harekatı'nın yıl dönümü öncesinde Metehan Sınır Kapısı'nın GKRY tarafında toplanan bir grup Rum, Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar atarak provokatif gösteri düzenledi. Gerginliğin büyümesi güvenlik güçlerince önlenirken, Türkiye ise Kıbrıs'ın güneyinde F-16'ların da katıldığı eğitim uçuşuyla dikkat çeken bir mesaj verdi.

  • Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü öncesinde Metehan Sınır Kapısı'nda Kıbrıslı Rumlar provokatif gösteri düzenledi.
  • Gösteriyi organize eden gruplar 20 Temmuz'da Ledra Palace Sınır Kapısı'nda yeniden toplanma çağrısı yaptı.
  • Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs Adası'nın güneyinde uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü kutlamaları öncesinde Metehan Sınır Kapısı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında bir grup Kıbrıslı Rum provokatif gösteri düzenledi.

Ellerinde Yunan bayrakları taşıyan grup, "Türkler Kıbrıs'tan dışarı", "Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" ve "Federasyona hayır" sloganları atarak gerginliği tırmandırmaya çalıştı. Olayların büyümesi ise iki tarafın güvenlik güçlerinin aldığı yoğun önlemler sayesinde engellendi.

YENİ GÖSTERİ ÇAĞRISI

Gösteriyi organize eden gruplar, yayımladıkları programda 20 Temmuz'da Ledra Palace Sınır Kapısı'nda "Büyük Buluşma" adı altında yeniden toplanacaklarını duyurdu.

TÜRKİYE'DEN F-16'LI MESAJ

Rum tarafındaki provokatif gösterilerin ardından Türkiye'den dikkat çeken bir hamle geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini açıkladı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz."

Kaynak: Haberler.com
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