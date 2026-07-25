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MKE’den TSK’ya son bir ayda yüklü mühimmat ve silah teslimatı

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Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), son bir ayda Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri, savunma sanayii ortakları ve yurt dışına çok sayıda mühimmat, silah sistemi ve savunma ekipmanı teslim etti.

Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), son bir ayda Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlik güçleri, savunma sanayii ortakları ve yurt dışına çok sayıda mühimmat, silah sistemi ve savunma ekipmanı teslim etti.

Makine ve Kimya Endüstrisi ( Mke ), Türkiye'nin savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda stratejik üretim altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, yürütülen 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında devreye alınan yeni üretim hatları ve modernizasyon çalışmalarıyla üretim kapasitesini önemli ölçüde artırdı.

Enerjik malzemelerden mühimmata, silah sistemlerinden roket teknolojilerine, uçak bombalarından KBRN koruyucu ekipmanlara kadar geniş bir alanda kapasitesini artıran MKE, son bir ay içerisinde başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere iş ortaklarına yüklü miktarda teslimat gerçekleştirdi.

Bu kapsamda güvenlik güçlerine muhtelif adet ve çaplarda 7.62, 9 ve 20 milimetre fişek, 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 60 ve 120 milimetre havan mühimmatı, 105 milimetre tank mühimmatı, 107 milimetre roket, Milli Piyade Tüfeği MPT-76MH, Elektrikli Zırhlı Personel Taşıyıcı (E-ZPT), farklı özelliklerde topçu tapaları, 155 milimetre obüs mühimmatı sevk barutu, mayınlı arazilerden geçit açma sistemi TAMGEÇ ve renkli sis kutusu teslim edildi.

Savunma sanayii ortaklarına ise 2,75 inç roket harp başlığı ve motor komplesi, Fırtına obüsü ekipmanları, Panter obüsü silah sistemi, 35 milimetre Gökdeniz silah sistemi, Platform Makineli Tüfek PMT-76 ile yedek parça sevkiyatı gerçekleştirildi.

Öte yandan, MKE, ihracat faaliyetleri kapsamında Filipinler'e yönelik 20 milimetre fişek teslimatlarını da başarıyla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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