Mithat Sancar: "Bu Ülkede Demokratik Dönüşümün Yolunu Açmak, Barışın Zeminini Güçlendirmek İstiyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Kars İl Başkanlığı’nca düzenlenen halk buluşmasında; "Bizler bu ilkede yeni bir başlangıç istiyoruz. Bu ülkede demokratik dönüşümün yolunu açmak istiyoruz. Barışın zeminini güçlendirmek istiyoruz. Emeğin hakkını alacağı bir düzen kurmak istiyoruz. İşte bu amaçla ‘Emek ve özgürlük ittifakını oluşturduk. Ve şimdi bu ittifakı büyütmek için bütün çalışmaları yürütüyoruz” dedi.

TACETTİN DURMUŞ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Kars İl Başkanlığı'nca düzenlenen halk buluşmasında; "Bizler bu ilkede yeni bir başlangıç istiyoruz. Bu ülkede demokratik dönüşümün yolunu açmak istiyoruz. Barışın zeminini güçlendirmek istiyoruz. Emeğin hakkını alacağı bir düzen kurmak istiyoruz. İşte bu amaçla 'Emek ve özgürlük ittifakını oluşturduk. ve şimdi bu ittifakı büyütmek için bütün çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Kars İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Halkımıza sözümüz var. Çözüm bizde" başlıklı halk buluşmasına katılmak üzere kente geldi. Konvoyla şehir turu atan Sancar, parti binası önünde düzenlenen halk buluşmasına katıldı. Sancar'a Iğdır Milletvekili Habip Eksik, Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu, Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın yanı sıra PM üyeleri ve MYK üyeleri, il eş başkanları, eski Kars Belediye Eş Başkanı Şevin Alaca da eşlik etti. Burada bir konuşma yapan Sancar, şunları söyledi:

"KARŞIMIZDA GASPÇI BİR İKTİDAR VAR"

"Sizlerle burada buluşmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Bu coşkunuza ve heyecanınıza layık olmak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü buradan veriyoruz. Bu heyecanınız ve coşkunuz için hepinize teşekkür ediyoruz. Kars, kadim bir kenttir. Kars halkların, inançların ve kültürlerin bahçesidir. Kars, bütün farlılıkların bir arada barış içerisinde yaşama kültürünün en güzel örneklerini veren şehirlerimizdendir. İşte bu özellikleriyle Kars, HDP fikriyatının da kök verdiği, boy verdiği topraklardandır. HDP bu kültürle sizlerin bu birlikte yaşama anlayışı ve onurlu mücadelesi ile doğmuştur. Hepiniz sağ olun sevgili Karslılar. Karşımızda gaspçı bir iktidar var. Halkın emeğini ve ekmeğini gasp ediyor. Halkın özgürlüklerini ve iradesini gasp ediyor. Bir avuç yandaşa ve zengine halkın emeğinden çalarak servet aktarıyor. İşte Kars'ta yaşadığımız durum; hayvancılık konusunda Ortadoğu'nun en büyük merkezilerinden biri olabilecek bu şehir, bugün hayvancılığın bitmekle karşı karşıya olduğu bir şehir haline gelmiştir. Bunun nedeni bu sömürü ve talan düzenidir. Bu yandaş saray düzenidir. Halkı açlığa, işsizliğe, yoksulluğa mahkum ederken saraylarda ve bir avuç sermayenin merkezlerinde halkın kaynakları toplanıyor. Bu düzen böyle devam etmez. Bu düzen değişecek. Mutlaka bizimle değişecek, sizinle değişecek.

"BU İKTİDAR HALKIN İRADESİNİ GASP EDİYOR"

Bu iktidar halkın iradesini gasp ediyor. En açık örneği kayyum rejimidir. Kars'ta da iradenizle belediye başkanını ve meclis üyelerini seçtiniz. Ama bu iktidar buna tahammül edemedi. Çünkü iradeyi tanımayan ve halkı saymayan bir anlayışa sahipler. Kaynakları kesildi, belediyeden elde ettikleri rantlar kesildi. HDP'yi bir uçtan bir uca ülkenin dört bir yanında büyümesinden korktu ve kayyum uygulamasını devreye soktu. Kayyum uygulamasından önce Kars Belediye eş başkanlarımız ve meclis üyelerimiz burada halk için toplumcu belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiler. Halkların ve inançların bir arada barış içinde eşit bir şekilde yaşayabileceklerinin en güzel uygulamalarını gösterdiler.

"EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NI OLUŞTURDUK"

Sevgili Kars halkı, bizler bu ilkede yeni bir başlangıç istiyoruz. Bu ülkede demokratik dönüşümün yolunu açmak istiyoruz. Barışın zeminini güçlendirmek istiyoruz. Emeğin hakkını alacağı bir düzen kurmak istiyoruz. İşte bu amaçla Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturduk. ve şimdi bu ittifakı büyütmek için bütün çalışmaları yürütüyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın önemini en iyi bilecek şehirlerden biri Kars'tır. Kars, Türkiye'de devrimci mücadelenin, emek ve demokrasi mücadelesinin, sol sosyalimiz mücadele kültürünün en önemli kaynaklarından biridir. İşte tüm bu kaynakları ve güçleri bir araya getirmeği hedefliyoruz. Emek ve Özgürlük İttifakı'nı büyüterek oluşturacağımız büyük demokrasi ittifakıyla gerçek alternatifi oluşturuyoruz.

"BU HALK İKİ SEÇENEĞE MAHKUM DEĞİLDİR"

Bu halk iki seçeneğe mahkum değildir. Bizler ve sizler hiç kimseye mecbur değiliz. Bizlerin iradesi, programı, birikimi ve kararlılığı var. Biz bu ülkeye demokrasiyi, barışı ve özgürlüğü getirmek, emeğin hakkını alacağı bir düzen kurmak için halklar güveniyoruz. Tek mecburiyetimiz sizlere karşıdır. Biz size mecburuz. Sizin iyi yaşamanız için mücadeleye mecburuz. Barışı kurmak için sizlere karşı sorumluyuz. Bizim mecburiyetimiz de sorumluluğumuz da bu ülkeyedir, bu ülkenin emekçilerinedir, halklarına, bütün inanç gruplarına, gençlerine ve kadınlarınadır. Her gün inanç istismarı, halklar arasına nefret sokan politikalar bu ülkeyi ayrıştırarak bu rejim devam edebileceğini düşünüyor. Ama yanılıyor. Ama biz nefreti bu ülkeden söküp çıkaracağız. Bu toplumda kini ve düşmanlığı yok edecek politikalar, anlayış ve irade bizlerdedir. Halkların özgür, inançların eşit olacağı bir ülkeyi kuracak olan bir gücümüz, inancımız ve irademiz var. Barış asla vazgeçemeyeceğimiz bir hedeftir. Kürt sorununda demokratik çözümün tek yolu vardır. O da müzakere, diyalog ve demokratik siyasettir. İşte biz bu zemini hazırlamak için, bu yolu açmak için HDP olarak her türlü bedeli göze alıyoruz ve mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz.

"SAVAŞ POLİTİKALARINA SON VERECEĞİZ"

Savaş politikalarına son vereceğiz. Bu ülkenin bu gününü ve geleceğini ipotek altına alan savaş politikalarını hep birlikte durduracağız. Ülke içerisinde savaş, bölgede savaş, düşmanlık ve düşmanlaştırma politikaları bütün halklara zarar veriyor. En çok da emekçilere, gençlere, yoksullara zarar veriyor. Çünkü her askeri araç ve her mermi yoksullardan, emekçilerden ve gençlerden çalınmış paradır, gelecektir. O nedenle savaşlara karşı dimdik ayakta duracağız. Savaş karşıtı en geniş birlikteliği oluşturacağız. Tek yol barıştır, çözüm için en tek yol demokratik siyasettir. Tek yol müzakere ve diyalogdur."

Konuşmasının ardından Sancar ve beraberindeki milletvekili ve il yöneticileriyle birlikte, esnaf ziyareti yaptı.