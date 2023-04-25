Minik öğrencilerin gösterisi yoğun ilgi gördü

Bilecik Belediyesi Türkan Saylan, Zübeyde Hanım ve Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesislerinde eğitim alan küçük öğrencilerin sunduğu gösteri izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı da katılarak çocukların heyecanına ortak oldu. Şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesine bağlı tesislerde eğitim gören çocukların yarınlara en güzel şekilde hazırlandığını belirtti.

"Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan en değerli yatırımdır"

Çocuklara yapılan yatırım geleceğe yapılan en değerli yatırım olduğunu belirten Başkan V. Subaşı, "Bugün çocuğun adı varsa, bugün çocukların eğitim öğretim hakkı varsa, bugün çocukların birey olarak var olma hakkı varsa bunu yaklaşık bir asır önce cumhuriyeti kuran ve bizlere emanet eden bir lidere borçluyuz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetle birlikte çocuklarımızın hayatlarını korumaya almış, onlara en değerli varlığı, milletin egemenliğini miras bırakmıştır. Bugün çocuklarımızı bilimin ışığında Atatürk ilke ve inkılaplarıyla yetiştirmeli, çocuklarımıza her zaman cumhuriyet değerlerini aşılamalıyız. Benim sözlerim bilimle çelişirse bilimin yolunda ilerleyin diyen Mustafa Kemal Atatürk bilime ve eğitime ne kadar önem verdiğini bizlere yüz yıl öncesinden anlatmıştır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK