Minare Ustası Hasan Yazıcı'nın 172. Minaresi Adıyaman'da Tamamlandı

Bu güne kadar Türkiye'nin 80 ilinde 46 yılda 171 minare inşa eden 60 yaşındaki minare ustası Hasan Yazıcı, 172. minaresini deprem bölgesi Adıyaman'da tamamladı. Yazıcı'nın asrın felaketi öncesi deprem illerinde yaptığı 15 minarenin hiçbirisinin ise yıkılmadığı öğrenildi.

İlerlemiş yaşına rağmen metrelerce yüksekte çalışan Rizeli minare ustası Hasan Yazıcı, Tunceli hariç Türkiye'nin tüm illerinde minare yaptı. Mehmet Akif Mahallesi'nde depremde ağır hasar alarak yıkılan ve daha sonra Giresunlu iş insanı Hamit Karaoğlanoğlu tarafından Sait Ağa Cami'nin minaresini yapan Hasan Yazıcı, 172. minaresinin iskelesini söktü.

Deprem illerinde yaptığı 15 minarenin hiçbirisi yıkılmadı

Baba mesleği olan minareciliği 46 yıldan beri yapan Hasan Yazıcı, deprem öncesi Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep illerinde yaptığı 15 minarenin hiçbirisi yıkılmadı. Yazıcı, deprem sonrası bölgedeki 4. minaresini ise Adıyaman'da yaptı.

Deprem öncesi yaptığı hiçbir minarenin zarar görmediğini ve minare yapmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren minare Ustası Hasan Yazacı, "Bu mesleğe 46 yıl evvel babamın yanında çalışmaya başladım 14-15 yaşlarında, şuanda 60 yaşındayım. Türkiye'de benim yaşımda aktif olarak minare işini elleriyle yapan yok. Ama minare alıyorlar başkasına, çıraklarına yaptırtanlar var. Türkiye'nin diyebilirim ki Tunceli hariç hemen hemen tüm illerde bulunduk. İllerde değilse de ilçelerinde yaptık, köylerinde yaptık, 172. eserimiz oldu bu. Depremden sonra 4 tane minare yaptık, bu dördüncü minarem oldu. Deprem öncesi deprem bölgesine 15 tane minare yaptım ve bu minarelerin hiç biri depremde zarar görmedi. Mutlu ediyor, dünyaya kalıcı bir eser bırakmanın insana verdiği huzuru hiçbir şey veremez, hiçbir maddiyat bunu ölçemez. Şu minarenin karşısına geçip, bu eseri buraya biz yaptık. Bu daimi kalacak. Biz öleceğiz ama bu eserler kalacak" dedi.

Mehmet Akif Mahalle Muhtarı Abdullah Dağ ise konuşmasında, "Depremden sonra ağır hasarlı olduğu için yıkımı gerçekleştirildi. Minaremizin ustası Hasan ustamız çok renkli bir sima. Allah ondan razı olsun. Buraya geldiğinden beridir, güzel müzakere içerisindeyiz. Sürekli kendilerinin yanındayım, yardımcı da oluyorum. İki tane yaşlı, yaşlı demeyelim de genç yaşlı abimiz sadece 2 kişiyle şu gördüğünüz devasa minarenin inşasını gerçekleştirdi" diye konuştu. - ADIYAMAN