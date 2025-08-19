Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı ile Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Japonya Savunma Bakanı ile Görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olan Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'yi Ankara'da ağırladı ve ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi davetlisi olarak Türkiye'yi ziyaret eden Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani'yi Milli Savunma Bakanlığı'nda resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşları çalındıktan sonra Gen Nakatani Onur Kıtası'nı selamladı. Güler ve Gen Nakatani törenin ardından ikili bir görüşmegerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
