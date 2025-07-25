Milli Muharip Uçak KAAN'ın Prototipleri Nisan'da Havalanıyor

Milli Muharip Uçak KAAN'ın Prototipleri Nisan'da Havalanıyor
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TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN'ın prototiplerinin 2024 Nisan ayında uçacağını açıkladı. İki prototipin havalarda olacağı belirtilirken, Türk Hava Kuvvetleri'ne teslimatlar 2028-2029 yılında başlayacak.

Milli muharip uçak KAAN hakkında bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "KAAN bizim değil zaten ülkemizin medarı iftiharı. Önümüzdeki Nisan ayında ilk uçan prototip 1'i ondan 3 ay sonra da ikinci prototipi havalarda göreceğiz. Şuan 3 tane uçmak için hazırlanan prototip çalışmalarımız var. 1 tane de statik uçağı olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra 3 tane daha yapacağız. İnşallah da 2028-2029 bandında da Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatlarımıza başlayacağız" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli olarak üretin Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı projesi olan KAAN'nın geliştirme ve test uçuşları devam ediyor. Yer testleri ve similasyon testleri devam eden KAAN'nın Nisan ayında ilk uçan birinci prototipi, üç ay sonra da ikinci prototipi uçuyor olacak. 1 tane de statik uçak olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalar tüm hızla devam ediyor.

"1 tane de statik uçağı olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalarımız devam ediyor"

Türk Hava Kuvvetlerine teslimatların başlayacağını ifade eden TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, " KAAN bizim değil zaten ülkemizin medarı iftiharı. Dünya'da 4 tane ülkenin yapabildiği beşinci nesil bir uçak sınıfı. Tam gaz devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki Nisan ayında ilk uçan prototip 1'i ondan 3 ay sonra da ikinci prototipi havalarda göreceğiz. Şuan 3 tane uçmak için hazırlanan prototip çalışmalarımız var. 1 tane de statik uçağı olmak üzere 4 uçak üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Daha sonra 3 tane daha yapacağız. İnşallah da 2028- 2029 bandında da Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk teslimatlarımıza başlayacağız. Şuan yer testleri çoğunlukla, değişik similasyon testleri var. Prototipler uçamaya başladıkça önümüzdeki Nisan'dan itibaren yoğun bir şekilde 3 tane prototipimiz 2026'nın sonuna kadar havalanmış olacak. Yoğun bir test faaliyetimiz var. 2028'in sonu 2029'un başı da ilk teslimatımız olacak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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