Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ZBEÜ'yü ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer, Zonguldak ziyaretinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Zonguldak'taki Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi ve Devrek'teki Mekekler Köy Yaşam Merkezinin açılış organizasyonu vesilesiyle sabah saatlerinde Ankara'dan Zonguldak'a hareket eden Bakan Mahmut Özer, açılış töreninden sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne hareket etti.

Mahmut Özer'i ve beraberindeki Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı Rektörlük Binasının önünde ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Daire Başkanları karşıladı.

Rektörlük Binası önündeki karşılamanın ve toplu fotoğraf çekiminin ardından Rektörlük makamına geçen Mahmut Özer ve Mustafa Tutulmaz, burada Rektör Özölçer ve Rektör Yardımcısı Bakkal ile bir süre sohbet etti.

Mahmut Özer'in Zonguldak'a ve üniversiteye gerçekleştirdiği ziyaretten büyük onur duyduğunu ifade eden Rektör Özölçer, 2011-2017 yılları arasında üniversitede rektörlük yapan Prof. Dr. Özer'e üniversiteye bulunduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Özer'in dinamik, girişimci ve inovatif tarzını kendilerinin de örnek aldığını dile getiren Rektör Özölçer, üniversitenin gelişimi için ellerinden gelenin fazlası bir çabayla çalışmakta kararlı ve hevesli olduklarının altını çizdi.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Prof. Dr. Mahmut Özer, eşi Nebahat Özer ile beraber üniversiteden ayrıldı.

(Onur Altındağ/İHA)