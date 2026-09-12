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Milletvekilinden aile sağlık merkezinin yeni binasında inceleme

Milletvekilinden aile sağlık merkezinin yeni binasında inceleme
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tuna Aile Sağlığı Merkezi yeni binasına giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Tuna Aile Sağlığı Merkezi yeni binasına giderek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Eski Bartın Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü binası, 3 Ağustos 2026 tarihi itibariyle Tuna Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet vermeye başladı.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, aile sağlık merkezinin yeni binasını ziyaret ederek, doktorlar ve sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Aldatmaz'a, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Özkan Pulat eşlik etti.

Sağlık hizmetlerinin daha modern ve nitelikli şartlarda sunulması adına önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, yeni hizmet binasının Bartın'a ve hemşehrilerine hayırlı olmasını diledi.

Aldatmaz yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha iyi şartlarda ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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