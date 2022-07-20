- Milletvekili Turan, sanayi sitesi inşaatını inceledi

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Yenice Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yenice Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, "Çanakkale her anlamda gelişmeye devam ediyor. Tüm ilçelerimizin marka değerini daha da arttırmak için yoğun çaba, yoğun mesai harcıyoruz. Belediye 50 adet, site yönetiminin 41 adet planladığı toplamda 91 tane parselin olduğu Yenice'ye yakışır bir Küçük Sanayi Sitesi'nin temelini atmış olduk. Eski sanayi alanı 20 dönüm, yeni imarlı alan 110 dönüm. Bugüne kadar toplamda 6 bin 300 metrekarelik 44 dükkan inşaat alanı gerçekleşti. Kalan 5 adet 120 metrekarelik sanayi dükkanının yapımına başlanacak. Sanayi projesinin devamı niteliğinde, Kooperatifimiz tarafından aynı imarlı arsalar üzerine 41 adet 120 metrekarelik sanayi dükkanının yapımı devam etmektedir. Toplamda 90 adet iş yerinin yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının ardından mevcut sanayi alanının ilçe merkezi dışına alınması çalışmalarının önü de hızlı bir şekilde açılmış olacak" dedi.

Turan, "Bölgemizde sanayinin geliştiğini görmek, esnafımızın büyüdüğünü görmek, bizim için çok büyük bir onur. Artık Çanakkale'de 1915 Çanakkale Köprüsü'nden önce bir tarih vardı, sonrasında başka bir tarih var. Tüm ilçelerimizin alt yapısıyla, sanayi sitesiyle, kamu binalarıyla yeni döneme hazırlanması lazım" ifadelerine yer verdi.