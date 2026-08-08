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Öztürk ve Fidan'dan Düzce Buluşması

Öztürk ve Fidan'dan Düzce Buluşması
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Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile Ankara'da bir araya geldi. 2015-2016 döneminde Düzce Valiliği görevini yürüten Fidan ile görüşmede kentin çalışmaları ve hatıralar konuşuldu, güncel değerlendirmeler yapıldı. Öztürk, misafirperverliği için Fidan'a teşekkür edip başarılar diledi.

2016 yılları arasında Düzce Valiliği görevinde bulunan Emniyet Genel Müdürü Fidan ile Ankara'da bir araya geldi.

Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Emniyet Genel Müdürlüğünde Emniyet Genel Müdürü Fidan ile bir araya geldi. 2015-2016 yılları arasında Düzce Valiliği görevini yürüten Ali Fidan ile gerçekleştirilen görüşmede, Düzce'de yürütülen çalışmalar ve geçmiş döneme ait hatıralar konuşuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, kente ilişkin güncel değerlendirmelerde de bulunuldu.

Milletvekili Öztürk, nazik ev sahipliği dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Fidan'a teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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