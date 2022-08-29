Milletvekili kirve oldu Yerel Haberler Malatya'nın Darende ilçesinde bir çocuğun sünnet düğününe kirve olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, davul zurna ile karşılandı. Malatya'nın Darende ilçesinde bir çocuğun sünnet düğününe kirve olarak katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili ve partinin MYK üyesi Mehmet Fendoğlu, davul zurna ile karşılandı. Ayvalı Mahallesinde Erdem Karakaya'nın oğlu Metehan Şefik isimli 6 yaşındaki çocuğun sünnet düğününde kirve olan Fendoğlu, Karakaya ailesinin mutluluğuna ortak oldu. Davul zurna ile coşkulu karşılanan kirve Milletvekili Fendoğlu, kirve olduğu çocuğa yarım altın takıp hediyeler verdi. - MALATYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Darende Malatya Yerel Haberler

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