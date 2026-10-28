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Milletvekili Bozgeyik’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Milletvekili Bozgeyik’ten 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

29 Ekim'in milletin istiklal ve istikbal azminin yegane ifadesi olduğuna değinen Bünyamin Bozgeyik, "Aziz milletimizin büyük fedakarlıklarla kazandığı istiklalin ve kurduğu Cumhuriyetin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve geleceğe duyduğu inancın en güçlü ifadesidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatanın kurtuluşu ve Cumhuriyetin tesisi için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Gaziantep'in Cumhuriyet'in kuruluşundaki yerine özel bir parantez açan Bozgeyik, "Gaziantep, Cumhuriyet'in temellerine canıyla, kanıyla, imanıyla harç koyan şehirlerimizin başında gelir. 1920'nin baharında başlayan Antep Savunması, aylarca süren kuşatmaya, top ateşine, açlığa ve imkansızlıklara rağmen teslimiyeti hiçbir zaman kabul etmemiştir. Erkeğiyle, kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla bütün bir şehir 'Ya ölüm ya istiklal' diyerek tek yürek olmuştur. Gazilik unvanının verildiği Meclis çatısı altında Gaziantep'i temsil eden bir milletvekili olarak, bu unvanın sorumluluğunu ve gururunu her gün yüreğimde taşıyorum. Şehrimizin iki merkez ilçesine Şahinbey ve Şehitkamil adlarının verilmiş olması, bu kahramanlıkların sokaklarımızda, mahallelerimizde ve her gün söylenen adlarda yaşamaya devam ettiğinin en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik Gaziantep'in bugünkü başarılarını Milli Mücadele ruhunun devamı olarak değerlendirerek, "Düşmana teslim olmayan o irade, bugün üretimde, ihracatta ve sanayide Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden biri olmamızı sağlayan iradenin ta kendisidir. Dünya mutfak kültürüne, tarihi mirasa ve ticarete damga vuran Gaziantep, kahramanlıkla başlayan hikayesini bugün üretimle ve kalkınmayla sürdürmektedir. Cumhuriyetin kazanımlarını korumak ve daha ileriye taşımak ortak sorumluluğumuzdur. Birlik ve beraberlik içinde, inşallah güçlü bir Türkiye Yüzyılı hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Bayramımızın aziz milletimize, Gaziantepli hemşehrilerime ve tüm Türk milletine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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