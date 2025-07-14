Milletvekili Ayaydın, Eyüpsultan'da aşure dağıttı: 'Paylaştıkça birliğimiz güçleniyor'

AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Muharrem ayı vesilesiyle Eyüp Sultan Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikram etti. Asırlardır süregelen bu anlamlı gelenek, bu yıl Eyüp Sultan'ın huzur veren atmosferinde, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

Etkinlik boyunca vatandaşlarla tek tek ilgilenen Ayaydın, aşure kazanının başına geçerek kendi elleriyle ikramda bulundu. Çocuklardan yaşlılara her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sıcak, samimi ve içten anlar yaşandı. Vatandaşlar taleplerini doğrudan iletme fırsatı bulurken, Ayaydın da onları dinleyerek notlar aldı.

Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Ayaydın, "Muharrem ayı; sabrın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel bir zaman dilimidir. Aşure, farklılıkların bir arada uyumla kaynaştığı bu toprakların simgesidir. Bu güzel buluşmayı Eyüp Sultan gibi maneviyatı yüksek bir mekanda gerçekleştirmek, hepimiz için ayrı bir anlam taşıyor" dedi.

Derya Ayaydın ayrıca yarın idrak edilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne de değinerek, "Bu vesileyle, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğini ve demokrasisini korumak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin gösterdiği dayanışma ve dirayet, tarihimizin en onurlu sayfalarından biridir" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL