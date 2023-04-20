Millet İttifakı, Rize Milletvekili Adaylarını Tanıttı

GENÇAĞA KARAFAZLI

Millet İttifakı, Rize milletvekili adaylarını kamuoyuna tanıttı. Adayları tanıtan eski CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, "Memlekette zulüm, baskı, ötekileştirme, adam kayırma, yolsuzluk vardır. 14 Mayıs, bu yanlış hesabın sonra ereceği gün olacaktır. Bu yanlış hesabı sona erdirecek olan ittifakın adıdır, Millet İttifakı" dedi.

Millet İttifakı, dün Rize Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda Rize milletvekilleri adaylarını tanıttı. Tanıtım toplantısına, Millet İttifakı'nın adayları CHP'li Tahsin Ocaklı, İYİ Partili Köksal Toptan, Saadet Partili Muhammet Yılmaz'ın yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Saadet Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Ümit Çebi ve Hasan Uzun, ittifak partilerin il ve ilçe örgütleri, belediye başkanları eski CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz da katıldı.

"14 MAYIS, BU YANLIŞ HESABIN SONA ERECEĞİ GÜN OLACAK"

Millet İttifakı adaylarını tanıtan Saltuk Deniz, "2. Cumhurbaşkanı'mız İsmet İnönü'nün dediği gibi; memlekette zulüm vardır ve Türklerin sonuna kadar zulme tahammül edeceklerini zannetmek, yanlış bir hesaptır. İşin özeti budur. Memlekette zulüm, baskı, ötekileştirme, adam kayırma, yolsuzluk vardır. 14 Mayıs, bu yanlış hesabın sonra ereceği gün olacaktır. Bu yanlış hesabı sona erdirecek olan ittifakın adıdır, Millet İttifakı" dedi.

"TOPYEKÜN BİR ÇİÇEK OLUP YENİ BİR BAHARI BAŞLATACAĞIZ"

Rize 3. sıra adayı olan Saadet Partili Muhammet Yıldız ise şunları söyledi:

"'Her bahar bir çiçekle başlar' derdi Erbakan Hoca. Bizler, bu bahçeyi oluşturmak için topyekün bir çiçek olup yeni bir baharı başlatacağız. Heyecan olmadan mücadele olmaz, heyecan olmadan icraat olmaz. Bizler, heyecanla kuşanmış milletvekili adayı kardeşleriniz olarak, sizlerin vekili olarak, sizin adınıza haksızlıkla, adaletsizlikle, çifte standartla, zorbalıkla, liyakatsizlikle ve kutuplaşmayla mücadele etmek için, 14 Mayıs günü heyecanını yitirmiş ve sadece kendi menfaatlerini düşünen mevcut zihniyeti zeminden silmek için buradayız."

"BİR KİLO ÇAYLA DÖRT EKMEK ALINIRKEN ŞİMDİ BİR EKMEK ALINIYOR. ELİNDEN ÜÇ EKMEĞİ ALANA OY MU VERECEKSİN"

Rize 2. sıra adayı İYİ Partili Köksal Toptan, yanında getirdiği dört ekmekle kürsüye çıktı. Toptan, şöyle konuştu:

"Bir kanun çıkardılar; içinde çay üreticisi, ÇAYKUR yok. Ama içinde iş adamları var. Kanunun içinde Rizeli yok. Biz, geldiğimiz zaman, adam gibi kanun yapacağız. ÇAYKUR'un bileşenleriyle, çay üreticileriyle birlikte yapacağız bu kanunu. ÇAYKUR'da çalışan işçi kardeşlerim var, onları sürekli kandırıp duruyorlar. Şimdi de bir il başkanı geldi AKP'ye. İl başkanı mıdır, milletvekili midir, ÇAYKUR Yönetim Kurulu üyesi midir, nedir bilmiyorum. Böyle marifetli bir adam olur mu? Her yerde o var. Sanki AKP'de başka adam yok. Yine bir beyanat vermiş, 'Yok efendim, cumartesi ÇAYKUR mevsimlik işçilerimize kadroyu veriyoruz. Olmadı pazartesi vereceğiz. Olmadı bayrama'. Şimdi de diyor ki 'Seçimden sonra kadroları vereceğiz'. İşçi kardeşime sesleniyorum; senin kadronu Kemal Kılıçdaroğlu verir.

Ekmekse ekmek, işse iş, aşsa aş; işte buradayız. Ver oyunu, al ekmeği. Ben, Rize'de siyaset yaptığım zaman, Rizeli çay üreticisi bir kilo çay sattığı zaman dört tane ekmek alıyordu. Şimdi bir ekmek alıyor. Çay üreticilerime sesleniyorum; bir ekmeğe mi oy vereceksin, dört ekmeğe mi? Senin elinden üç tane ekmeği alana halen daha oy mu vereceksin? Biz buradayız, hazırız. Size dört ekmeği vermeye hazırız. Siz hazır mısınız? Gençler, arkamızda birleşin. Birleşe birleşe kazanalım. Hayallerinizi tekrar geri alın. İş imkanlarınızı tekrar geri alın. Biz sizi seviyoruz, siz de bizi sevin."

"GEREKİRSE 15 MAYIS SABAHINA KADAR ALANLARDA OLACAĞIZ"

Rize 1. sıra adayı CHP'li Tahsin Ocaklı da şunları söyledi:

"Rize, çok uzun yıllar sonra, 13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında hakkını alacaktır. Gençlerle ilgili, öğrencilerle ilgili, öğrencilerimizin beslenme çantası; sütü, suyu, yemeği, kredi ve burs durumları ile ilgili çözümlerimiz var. İşçilerimiz için çözümler, emeklilerimiz için ikramiyelerimiz var. Bize de Rize'den bu projelere sahip çıkıp ittifakımızın bu projelerini Rizeliler adına bir gün yerine getirmek kalıyor. Hiç şüpheniz olmasın, kazanan biz olacağız. 15 Mayıs sabahına kadar, gerekirse sabahlara kadar alanlarda olacağız. Sizlerle beraber, 15 Mayıs sabahında Rizelinin geleceğini daha iyi bir yere getirmek için kutlama yapacağız.

Burada, 1,5 milyon insanının geçimini ilgilendiren bir çay tarımımız var. Bu tarım sektöründe üreticinin çok büyük sorunları var, çalışanının çok büyük sorunları var. Burada insanlar, çaydan geçinenler, geçinemez haldeler. Size dört dönem boyunca üç vekillik vermedi mi, bu insanlardan ne istiyorsunuz? Dört dönemdir size verilen bu gücü kullanıp Rizeli için ne yaptınız, ÇAYKUR'a dair ne yaptınız? Özelleştirme tehdidi hala önümüzde duruyor. Varlık Fonu'nda kalan ÇAYKUR'un bir tehlikesi yok mu? Herkesten aldınız vergileri büyüttünüz, benim çay işçimin durumu ne olacak? 15 liradan aşağıya bir kuruş verirseniz bunun hesabını sorarız size. ÇAYKUR çalışanı, çay üreticileri hakkını alacak."

"ALTI OKA MÜHRÜ VURURKEN 'HAK, HUKUK, ADALET' DİYEREK VURACAĞIZ"

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi ise "Bazıları bize şunu diyor, 'CHP'nin altı okunun altına mührü vururken vicdanınız sızlamayacak mı' diye soruyorlar. Bunu diyenlerin, anlayın ki cüzdan meseleleri var. Ben, buradan haykırıyorum; biz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun altına mührümüzü vururken cüzdanlarımıza girecek olan kirli ve haram paralardan değil; 'hak, hukuk, adalet' diyerek vuracağız" diye konuştu.

"BÜYÜK SİYASİ BAŞARILARIN ALTINA İMZA ATMAYA NAMZET BİR İTTİFAK KURULDU"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizi yıllarca ayrıştırmaya çalıştılar, doğuştan gelen bazı özelliklerimizden dolayı ya da çok doğal bazı farklılıklarımızdan dolayı. Uzun zaman başarılı oldular ama günün sonunda altı farklı siyasi gelenekten gelen partiler bir araya geldiğinde tarihi başarıların altına imza atıldı. Şu anda altı siyasi parti bir araya geldi. Çok daha büyük Türkiye'nin geleceğini kucaklayacak, çok daha büyük siyasi başarıların altına imza atmaya namzet bir ittifak kuruldu" dedi.