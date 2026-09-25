Midyat Gençlik Merkezi'nde Neşet Ertaş için portre çizilip türküleri söylendi

Haber: Gülten Akgül

(MARDİN) - Halk ozanı Neşet Ertaş, vefatının yıl dönümü dolayısıyla Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Midyat Gençlik Merkezi'ndeki programda resim öğretmeni Aynur Ayaz, Midyat manzarası önünde Ertaş'ın portresini çizerken, bağlama eğitmeni Mahsun Duru sanatçının türkülerini seslendirdi.

Midyat Gençlik Merkezi'nde, Neşet Ertaş'ın 25 Eylül'deki ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Müzik ve resim eğitmenlerinin katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ertaş'ın yaşamı, sanatı ve eserleri genç katılımcılara anlatıldı.

Resim öğretmeni Aynur Ayaz, programı Neşet Ertaş'ı ölüm yıl dönümünde anmak amacıyla düzenlediklerini belirterek etkinliği gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını söyledi. Bağlama eğitmeni Mahsun Duru da "Midyat Gençlik Merkezi'nde çok anlamlı bir etkinlik düzenledik" dedi.

Midyat Gençlik Merkezi Müdürü ve badminton antrenörü Muvaffak Akbulut ise müzik ve resim öğretmenleriyle birlikte gerçekleştirdikleri programa ilişkin, "Mardin'in Midyat ilçesinde böyle anlamlı ve kitlemiz üzerinde iz bırakan bir program gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz" diye konuştu.

"ONUN TÜRKÜLERİNİ DİNLERKEN İÇİM CIZ ETMİŞTİR"

Etkinliğe katılan Şahin Yaldızlı, türkülerin kültürlerindeki önemine işaret ederek şunları söyledi:

"Türkülerimizin bizim kültürümüzde ayrı bir yeri var, önemi çok ama çok fazla. Anadolu'da yetişmiş bir insan olarak türkülerle büyüdüm. Türkü ve sanatçı denince herkesin aklına ilk gelen isim Neşet Ertaş'tır. Kendisi yanık sesiyle bizim de içimizi yakmıştır. Onun türkülerini dinlerken içim cız etmiştir."

Yaldızlı, Ertaş'ın türkülerinin farklı sanatçılar tarafından seslendirilerek yaşatıldığını ifade etti.

Program, Neşet Ertaş'ın saygı, rahmet ve minnetle anılmasıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA