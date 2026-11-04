MHP'nin 19 il ve 78 ilçe teklifi Polatlı'da vatandaşı ikiye böldü

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni 19 il ve 78 ilçe kurulmasına yönelik teklifi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gündem oldu. Vatandaşların bir kısmı Polatlı'nın il olmasını desteklerden, bir kısmı Ankara'ya bağlı kalmak istediklerini dile getirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeni 19 il ve 78 ilçe kurulmasına yönelik teklifinde yer alan Polatlı'da vatandaşlar, ilçenin il olma ihtimaline ilişkin görüşlerini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine dile getirdi. Vatandaşlar il olmanın yatırım, istihdam ve kamu hizmetlerine erişim açısından avantaj sağlayacağını ifade ederken, bazı vatandaşlar ise Polatlı'nın Ankara'ya bağlı kalmasını istediklerini dile getirdi.

Polatlı'nın il olması halinde ilçeye yapılacak yatırımların artacağını ve yaşam şartlarının iyileşeceğini belirten Ümit Nefes, "Doğduğumdan beri Polatlı'dayım. Polatlı il olursa yatırım daha fazla gelir; ilimiz daha çok gelişir. Ankara'ya gitme ve gelme bağlantımız azalır, her işimizi buradan görebiliriz. Yaşam şartları artar. Bir ilin faydası olan her şey buraya gelir. Resmi kurumlar, özellikle hastaneler buraya gelir. Ankara'ya gitmektense burada işimizi halletmeyi tercih ederim" dedi.

"Resmi kurumlarda işimiz olduğu zaman burada halledemezsek mecbur Ankara'ya gitmek zorundayız"

Nefes, Polatlı ile Ankara arasındaki ulaşımın zaman alması ve sefer saatlerinin kısıtlı olması nedeniyle vatandaşların çeşitli zorluklar yaşadığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Herkesin Ankara'ya gidip gelme imkanı yok. Bazı insanlar zor gidip geliyor. Bazen öyle bir hastalıklar var ki, devamlı gidip geliyorsun. O da maddi olarak bir külfet oluşturuyor. Resmi kurumlarda işimiz olduğu zaman burada halledemezsek mecbur Ankara'ya gitmek zorundayız ve aynı gün işimizi bitiremiyoruz. Bizim için bunlar da zor oluyor. Buradan Ankara'ya gitmek nereden baksan 45-50 dakika sürer ama gideceğin yerde ayrıca başka araçlara bindiğin zaman onunla beraber 2 saatte ancak varırsın. Akşam belli bir vakitten sonra da Ankara'dan gelme şansın yok. Polatlı arabalarının saatleri belli. Polatlı'nın il olması her açıdan iyi olur."

"Polatlı'nın il olmasını çok istiyorum"

Polatlı'nın il olmasının ilçedeki esnafın işlerini kolaylaştıracağını ve yerel ticarete katkı sağlayacağını aktaran İsmail Demir ise, "30 yıldır buradayım, Polatlı'nın il olmasını çok istiyorum. Çünkü bir işimiz olduğunda Ankara'ya gidiyoruz. Ankara'ya gidene kadar işlerimizi burada halledersek daha güzel olur. Esnaf olarak daha güzel olur, her şeyimiz standart olur. Polatlı'nın il olmasını çok isterim. Kime mikrofon uzatırsanız hep aynı kelimeyi duyarsınız" diye konuştu.

"Polatlı il olmamalı, Ankaralı kalmak istiyorum"

Ergün Fırat, Polatlı'nın Ankara'ya bağlı kalmasını istediğini söyleyerek, "Doğduğumdan beri Polatlı'da yaşıyorum. Polatlı il olmamalı, Ankaralı kalmak istiyorum. Ankara Türkiye'nin başkenti. Polatlı il olursa daha pahalılık yürür. O yüzden Polatlı'nın il olmasını istemiyorum. Ankaralı kalmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Polatlı'nın il olmasında fayda var"

Polatlı'nın il olmasının istihdam, göç ve sağlık hizmetleri açısından ilçeye katkı sağlayabileceğini belirten Muhammed Yusuf Bilici, "Polatlı'nın il olmasının hem yararı hem de zararı var. Polatlı'nın il olması istihdam açısından ve göç açısından güzel olabilir. Hastanemiz gelişir, buraya İl Özel İdareleri gelir. İşlerimizi Ankara'da halledeceğimize direkt merkezde daha kolay halledebiliriz. Bunlar açısından bizlere daha iyi olabilir. Tüm İl Özel İdareleri buraya geleceği için başkentten ayrılmış olacağız. Bu da bizim için biraz dezavantaj olur. Polatlı'nın il olmasında fayda var" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı