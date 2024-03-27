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MHP Milletvekili Baki Ersoy'dan Bünyan'da 200 Konutluk TOKİ Açıklaması

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Bünyan ilçesinde 200 konutluk 3. Etap TOKİ yapılacağını açıkladı.

Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayırlı olsun sevdamız Bünyan. Bünyan Cezaevi Bölgesine 200 Konutluk 3. Etap TOKİ Çalışmaları, bugün yapmış olduğumuz telefon görüşmesi neticesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin talimatıyla Mayıs 2024 Tarihinde İhalesi yapılarak başlayacaktır. Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki Beyefendi'ye teşekkür ediyor, Bünyanlı hemşerilerimize hayırlı olsun diyorum. Bünyan, hizmet için Selahattin Metin diyor." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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