Haberler

MHP Kayseri İl Yönetimi türbede dua etti, adak kurbanı kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Kayseri İl Yönetimi türbede dua etti, adak kurbanı kesildi
Güncelleme:
+26 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHP Kayseri 15. Olağan İl Kongresi sonrası seçilen il yönetimi, Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nde düzenlenen programla yeni hizmet dönemine başladı. Programda dua edildi, adak kurbanı kesildi; İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, sahada milletin yanında olacaklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 15. Olağan İl Kongresi sonrasında seçilen il yönetimi, yeni hizmet dönemine dualarla başladı.

Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nde gerçekleşen programa MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, il yönetimi ve partililer katıldı. Programda Seyit Burhanettin Hazretleri Türbesi'nde dua edildikten sonra adak kurbanı kesildi. Programda konuşan MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, milletin ve vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri 15. Olağan İl Kongremiz neticesinde dün akşam yapmış olduğumuz toplantıda il divanımızı, il disiplin kurulumuzu ve çalışma komisyonlarımızı oluşturduk. Tabi ki her zaman için söylüyoruz, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri'nin en büyük siyasi organizasyonudur. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri teşkilatları liderimizin de söylediği gibi Ülkücü Milliyetçi Hareket'in omurgasını oluşturan teşkilatlardır. Biz bu her iki şiara sadık kalarak, kendi hedeflerimizi, önceliklerimizi belirterek ve sahada yapmayı planladığımız çalışmalara uygun bir yönetim kurulu, uygun bir il divanı oluşturduk, hazırladık. Bundan sonra daha önce defalarca kez söylediğimiz gibi ve ortaya da koyduğumuz gibi çalışmalarımızda, gündüz oturmadan, gece uyumadan Kayseri'miz, Kayserili hemşehrilerimiz için Ülkücü Milliyetçi Hareket'in bu zamana kadar Kayseri'de hizmet etmiş her bir ferdi için sahada olmaya devam edeceğiz. Milletimizin, vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi

BM kürsüsüne böyle çıktı! Görenlerin aklına aynı soru geldi
Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! İçinde 9 kişi vardı
Kocaeli'de dev gece! Türkiye-Fransa maçında muhtemel 11'ler belli oldu

Alarmları kurun! İşte dev maçın muhtemel 11'leri ve detayları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi

28 yıllık TRT muhabirinin Zidane sorusu olay oldu! Heyecandan...
Tekirdağ Malkara'da üzerine yaklaşık 500 kilo saman balyası düşen adam öldü

500 kiloluk saman balyaları üzerine devrildi! Talihsiz çiftçi öldü
Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti

Filistin asıllı milletvekili Tibi, BM'de boş salona konuşan Netanyahu'yla dalga geçti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 7 ülke dikkat çekti

Kürsüye çıkınca salon boşaldı, yerinden kalkmayan 7 ülke dikkat çekti
Vedat Muriqi'nin gol sevinci tartışma yarattı! UEFA'nın kararı bekleniyor

Ne yaptın Vedat? UEFA'nın kararı bekleniyor
Işın Karaca'nın değişimi sürüyor! 36 bedene kadar düştü

Işın Karaca gitgide eriyor! Bakın kaç bedene kadar düştü
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Komşuda seçim hayli renkli geçecek! Cumhurbaşkanlığına aday oldu