MHP Aydın İl Başkanı Alıcık: "İlk Meclis, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesidir"

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama mesajı yayımladı. Başkan Alıcık, "İlk Meclis, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesidir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105' inci yaşını kutlayan Başkan Alıcık, "TBMM'nin açılması; akıl, sabır, strateji, hesap, irade, iman ve süngü ile birleşen bir mücadeleyle Türk milletinin geleceğini değiştireceğinin tüm dünyaya kahramanca ilanıdır. TBMM silahla verilen bir mücadelede bile milli mutabakatla sağlanan meşruiyetin nirengi ve dönüm noktasıdır. İlk Meclis vatan kurtarmış, devlet kurmuştur. Bu çok özel günün, çocuklarımıza bayram olarak hediye edilmesi ise, millet ve devlet hayatının süreklilik içermesine yönelik idealist bir bakışın her daim var olduğunu göstermiştir. Bu düşüncelerle Gazi Meclisimizin 105.ci açılış yıldönümünü saygıyla kutluyor, aziz Türk milletime esenlikler ve selamet dolu yıllar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis'in tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Atatürk'ümüzün hedeflerine doğru, bir elinde ilim-bilim, diğer elinde ahlak ve erdem olan, yapay zeka çağını kaçırmayacağına inandığım çocuklarımızın ve çok değerli hemşerilerimin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyetimizin 102'inci kutlu yaşında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru büyük bir heyecan ve kararlılıkla ilerlerken en büyük gücümüz olan Türk Milleti var olsun. Ne Mutlu Türk'üm diyene" ifadelerini kullandı. - AYDIN