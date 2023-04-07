MHP Ankara Milletvekili Haberal, iftarda vatandaşlara yemek dağıttı
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Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeği programında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Erkan Haberal vatandaşlara yemek dağıttı.
Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeği programında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara Milletvekili Erkan Haberal vatandaşlara yemek dağıttı.
Sincan Belediyesi, Lale Meydanı'nda iftar yemeği programı gerçekleştirdi. Programa MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım katıldı. Haberal, programda vatandaşlara yemek dağıttı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel