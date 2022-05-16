Mezitli Belediye Başkanı Tarhan'dan Memleketi Mustafabeyli'ye Vefa Parkı - Haberler

ADANA (ANKA) -

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, merhum ağabeyi eski Adana Milletvekili, Köy Koop Kurucu Genel Başkanı ve Barış Derneği Başkan Yardımcılığı yapmış Nedim Tarhan ile çocukluğunun geçtiği mahalleye park yaptırdı.

Mezitli Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi iş birliği ile Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi'nde yaptırılan parkın açılışına, Başkan Neşet Tarhan'ın yanı sıra Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, merhum Nedim Tarhan'ın eşi Nermin Tarhan, kardeşleri Leman Tosun, İmer Ulaştır, akrabaları, belediye meclis üyelerimiz, Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ve üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri ve mahalle sakinlerinin katıldı.

Zaman zaman duygusal anların yaşandığı açılışta, Başkan Neşet Tarhan, katılan çocuk ve gençlere Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusal Kurtuluş Savaşı mücadelesini anlattığı Nutuk kitabını dağıttı.

Konuşmasında yaşamının ilk yıllarının geçtiği Mustafabeyli ile ilgili anılarını anlatarak başlayan Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, şunları söyledi:

"Uzun yıllardır güzel anılarımızın olduğu bu mahalleye bir park yaptırma projem vardı. Gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese, Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ve belediye meclisine teşekkür ediyorum. Bu mahalle bize çok şey verdi. Bir Nedim Tarhan yetiştirdi. 29 yaşında olmasına karşın yaşını büyüterek milletvekili oldu. Mücadeleyle geçti hayatı. Kendisini seçenleri mahcup etmeyerek özellikle kırsal kesimde üretim yapanlar için örgütlenme yaptı. 40-50 yıl önce yaptığı seviyeye hala gelebilmiş değiliz. 1978'de çok büyük bir pamuk üreticileri mitingi vardı. Ama maalesef Çukurova'da pamuk dahi kalmadı. Tarımın ne kadar önemli olduğu özellikle pandemi döneminde çok daha iyi gördük. O kadar zaman geçmesine rağmen adının hala saygıyla anılması çok büyük gurur ve mutluluktur."

Başkan Tarhan, mahalle için kütüphane talebinin olduğunu dile getirerek kendisinin de kitap yardımı yapacağının sözünü verdi.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem ise sadece Adana için değil Türkiye için de çok büyük katkıları olan merhum Nedim Tarhan adına yaptırılan parka destek sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mustafabeyli mahallesinin Türk siyasetinde ve bürokrasisinde çok özel bir yeri olduğunu vurgulayan Erdem, "Ceyhan Belediyesi olarak üstümüze düşen neyse yaptırmaya hazırız. Başkanımız Neşet Tarhan'la işbirliği yaparak çok güzel şeyleri birlikte yapacağımıza inanıyorum. Eşi Sembol Tarhan da kadınlar adına çok önemli projeler geliştiriyor. Onu da yakından takip ediyorum. Birlikte güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.