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Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya akın etti

Mevsimlik tarım işçileri fındık hasadı için Ordu'ya akın etti
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Doğu ve Güneydoğu'dan Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, valilikçe hazırlanan konaklama alanında çadırlarını kurmaya başladı. Şu ana kadar 112 çadır kurulurken, sağlık taramaları yapılıyor ve çocuklar için eğitim hazırlıkları sürüyor.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden Ordu'ya gelen mevsimlik tarım işçileri, belirlenen alanlarda çadırlarını kurmaya başladı.

Ordu'da fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de şehre gelmeye başladı. Doğu ve Güneydoğu illerinden Ordu'ya gelmeye başlayan çok sayıda tarım işçisi, valilikçe hazırlanan Turnasuyu mevkisindeki konaklama alanına çadırlarını kurdu. Alanda şu ana kadar 112 çadır kurulurken, kadınlar ise ateş yakıp sacda ekmek pişirmeye başladı. Bu esnada yetkililer sağlık taraması yaparken, alanda eğitim görecek çocuklar için hazırlıklar devam ediyor.

"Devletimiz yer yapmış, çadırlarımızı kuruyoruz"

Fındık hasadı için ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Ordu'ya geldiklerini ve çadırlarını kurmaya başladıklarını söyleyen Garip Çoban, "Ekmek parası için geldik. Ordu'da fındık hasadı başlamak üzere. Devletimiz bize yer yapmış, çadırlarımızı kurduk. İnşallah haftaya başlarız. Sezon herkese hayırlı olsun. Burada yaklaşık bir ay kalacağız. Her işin zorluğu vardır. Burada da zorlu yerler var ama Allah buralara zenginlik vermiş. Şu an için her şey güzel" dedi.

"Fındık toplamaya alıştık"

Şanlıurfa'dan gelen Eyüp Atuk da fındık toplamak için şehre geldiklerini belirterek, "Herhalde bir ay boyunca buralardayız. İnşallah çiftçilerimiz için güzel bir sezon olur. Biz yıllardır geliyoruz ve Ordu'yu iyi biliyoruz. Bizim için zorluğu yok, artık alıştık. Bundan sonra Samsun'un Çarşamba ilçesine gidip orada sezonu kapatıp memleketimize döneriz" diye konuştu.

"Ekmek parası için buradayız"

Ahmet Demir ise her yıl fındık hasadı döneminde Ordu'ya geldiklerini belirterek, "Ekmek parası için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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