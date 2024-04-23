MEÜ İletişim Fakültesi öğrencileri 23 Nisan'ı işaret diliyle kutladı

Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı işaret diliyle kutladı.

Sosyal Beceriler Eğitimi dersi kapsamında işaret dili eğitimi alan öğrenciler, sözlerini Saip Egüz'üz yazdığı 'Bugün 23 Nisan' adlı şarkıyı işaret diline çevirdi. İşitme engelli bireylere yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen proje çerçevesinde Öğretici ve Tercüman Öğretim Görevlisi Yazbahar Çetin Doğan ve işaret dili tercümanı Ece Yılgın rehberliğinde şarkı, öğrenciler tarafından işaret dilinde söylenerek kayda alındı.

İletişim Fakültesi öğrencileri, 23 Nisan kutlamaları kapsamında yaptıkları sosyal sorumluluk projesiyle bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. - MERSİN