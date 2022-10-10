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Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli! Adım atmak bile imkansız hale geldi

Yerel Haberler

Sabah saatlerinde Bahçelievler Yenibosna yaya üst geçidinde oluşan insan trafiği, üst geçidi kilitledi. Yolcular dakikalarca beklemek zorunda kaldı.

Haftanın ilk iş günü metrobüsle işe gitmek isteyen İstanbullular, üst geçide çıkmak ve yürümek için uzun süre çaba harcadı. Yenibosna metrobüs yaya üst geçidinde sabah saatlerinde oluşan aşırı yoğunluk, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

İNSANLAR GÜÇLÜKLE YÜRÜDÜ

Metrobüs üst geçitte yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların üst geçitte güçlükle yürüdüğü görülürken yaşanan insan seli dikkat çekti.

İşte üst geçitteki o görüntüler;

Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli!

Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli!

Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli!

Haftanın ilk gününde metrobüste insan seli!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçelievler Yenibosna Yerel Haberler

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Yorumlar (3)

Hakan Soyadi:

20 yılın sonucu bu işte 3 yılda herşeyin çözülmesini bekleyen adam 20 yılda çözülmemesi konusu neden işine gelmez :)

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Güray Dilli :

Yıllardır İstanbul'a nüfus ve yerleşim sınırlaması yapılmalı denir ama boşuna..

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Bilir Kişi:

Tatilden dönerse, ekremcim çözer bunları merak etmeyin :)

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