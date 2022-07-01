Metin Lokumcu Davasının Yedinci Duruşmasında Karar Çıkmadı

ESRA NUR PERVAN

Öğretmen Metin Lokumcu'nun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılama bugün devam etti. Tutuksuz sanık Taner Ballı, "Bize talimat geldi. İlk başta 'model 5' gazıyla müdahale edildi. Kendisini olay anında görmedim, zaten tanımıyordum. Gaz ile müdahale ettikten sonra gaz tabancam bozuldu ve yaralı olan arkadaşımın gaz tabancasını kullandım" dedi. Duruşma 30 Eylül'e ertelendi.

Öğretmen Metin Lokumcu'nun; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde Artvin'in Hopa ilçesine ziyareti sırasında yaşanan olaylarda polisin biber gazı kullanması nedeniyle kalp krizi geçirerek hayatını yitirmesi ile ilgili 13 polis hakkındaki yargılama bugün, Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti.

Bir önceki duruşmada SEGBİS ifadesi alınamayan tutuksuz sanık Taner Ballı, bugünkü duruşmada salondaydı. Duruşma, sanık Ballı'nın beyanları ile başladı. Ballı, "Erzurum il çevik kuvvetle geçici görevle Artvin Hopa'ya 50-60 kişilik grupla geldiklerini" söyledi. Olay günü İş Bankası ve orada bulunan bir inşaatın yanında konumlandıklarını belirten Ballı, "Basın açıklaması olacaktı. Bize talimat geldi. İlk önce TOMA ve su ile müdahale edildi. İlk başta 'model 5' gazıyla müdahale edildi. Kendisini olay anında görmedim zaten tanımıyordum. Gaz ile müdahale ettikten sonra gaz tabancam bozuldu ve yaralı olan arkadaşımın gaz tabancasını kullandım" dedi.

Yanlarına ne kadar teçhizat aldıkları yönündeki soruya, sanık Ballı; "Takviye olarak gittiğimiz için tam teçhizat olarak gittim" yanıtını verdi. Ballı, "Bana emir Erol Darcan'dan geldi. Bana verilen emir kapsamında gaz kullandım suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Duruşma savcısı, biber gazının usulüne uygun kullanılıp kullanılmadığı konusunda iç güvenlik uzmanlarından oluşturulan bilirkişi heyetinden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, ifadeleri alınan sanıkların duruşmalara katılım zorunluluklarının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, 30 Eylül'e ertelendi.

ANKA / Yerel