Meteoroloji Müdürü Zekeriya Domaç'tan Veda Ziyareti

Iğdır Meteoroloji 16. Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Domaç, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak atanmasının ardından, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Alma, Domaç'a Iğdır'daki görev süresince yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Iğdır'da görev yaptığı süre boyunca Üniversite ile kurulan iş birliğinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Zekeriya Domaç ise, "Iğdır'da edindiğim güzel deneyimler ve burada kurduğumuz güçlü ilişkiler benim için çok kıymetli. Destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR