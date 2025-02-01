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Meteoroloji Müdürü Zekeriya Domaç'tan Veda Ziyareti

Meteoroloji Müdürü Zekeriya Domaç'tan Veda Ziyareti
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Iğdır Meteoroloji 16. Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Domaç, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğüne atanmasının ardından Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya veda ziyaretinde bulundu. Rektör, Domaç'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Iğdır Meteoroloji 16. Bölge Müdür Yardımcısı Zekeriya Domaç, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğüne Bölge Müdürü olarak atanmasının ardından, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya veda ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Alma, Domaç'a Iğdır'daki görev süresince yaptığı önemli katkılardan dolayı teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Iğdır'da görev yaptığı süre boyunca Üniversite ile kurulan iş birliğinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Zekeriya Domaç ise, "Iğdır'da edindiğim güzel deneyimler ve burada kurduğumuz güçlü ilişkiler benim için çok kıymetli. Destekleri için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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