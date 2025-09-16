Haberler

Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu ile ilgili tahminlerde bulundu. Doğu Karadeniz kıyıları ve bazı illerde yerel sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 25

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kabe'den yapılan bu paylaşıma tepki yağıyor

Bu paylaşıma tepki yağıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandallar bitmiyor! Giannis Antetokounmpo, Türk bayrağına küfür etti

Skandallar bitmiyor! Yenilgiyi hazmedemedi Türk bayrağına küfür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.