Meteoroloji'den Hava Durumu Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde hava durumu ile ilgili tahminlerde bulundu. Doğu Karadeniz kıyıları ve bazı illerde yerel sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Kahramanmaraş'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Güney Ege kıyılarında kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 25
Erzurum: Az bulutlu ve açık 25
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 36 - İSTANBUL