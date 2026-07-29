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Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti

Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
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BALIKESİR’in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdiği sırada yeri dronla tespit edilerek kurtarılan İsmail Dağ (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdiği sırada yeri dronla tespit edilerek kurtarılan İsmail Dağ (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 26 Temmuz'da Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi Büyük Bakraç mevkisi açıklarında meydana geldi. Denizde boğulma tehlikesi geçiren İsmail Dağ'ın yeri, havadan dronla tespit edildi. Vatandaşlar ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle sudan çıkarılan Dağ, ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Entübe edilen İsmail Dağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dağ'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi nüfusuna kayıtlı olan İsmail Dağ'ın, mevsimlik tarım işçisi olarak Bursa'nın Karacabey ilçesinde çalıştığı, denize girmek için Erdek sahiline geldiği öğrenildi.

Öte yandan, Dağ'ın denizde boğulma tehlikesi geçirdiği ve yerinin dronla tespit edilerek kurtarıldığı anlar, daha önce dron kamerasıyla havadan görüntülenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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