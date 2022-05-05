MALATYA (ANKA) - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Kamu araçlarını kendi menfaatinize kullanmayın. Bu milletin malıdır. Kendi yapacağınız tesislerde kamu araçlarını kullanmayın. Yazıktır, günahtır. Müslümanım diyorsunuz ama yapmadığınız iş de kalmıyor" dedi.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Olağan Genel Kurulu, Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapıldı. MESOB Başkanı Şevket Keskin, genel kurulda yaptığı konuşmada esnaf ve sanatkarın sıkıntısına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir dosya sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde yaşadıkları sıkıntıları anlattığını kaydeden Keskin, şöyle konuştu:

"DOMATESİ ANTALYA'DA BEDAVA VERSENİZ BİLE İNSANLAR 6-7 TL'DER AŞAĞIYA YİYEMEZ"

"Şunu söyledim, eğer yakıt ve doğalgaz bu fiyatta olursa, elektrik bu fiyatta olup kirayı geçerse salatalık ve domatesi Antalya'da bedava verseniz bile insanlar 6-7 TL'den aşağıya yiyemez. Mutlaka akaryakıtta devlet girdilerinde bir indirim yapılması gerekiyor. Akaryakıttan KDV, onun üstünde de ÖTV alınıyor. ÖTV'si ile KDV'si birbirine yüklendiği zaman arada 3-4 TL fark ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza 'ÖTV ya da KDV'yi almayın' dedim. Cumhurbaşkanımıza bir dosya verdim, eğer bunu açıklarsam bazılarının çok zoruna gider."

"SÜMERBANK ALANININ MÜZE OLMASINI İSTEDİK"

Malatya'da Sümerbank, Tekel ve Şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi için çok büyük mücadele verdiklerini anlatan Keskin, şunları söyledi:

"Sümerbank alanının satılmaması için çok büyük bir mücadele verdik ama başarılı olamadık. O gün, 'Gelin burayı satmayın devletin 10 trilyona ihtiyacı yok' dedim. Kendilerinin ağzıyla söylüyorum, 15 trilyona içerisindeki malzemeler satıldı. 149 dönüm alan satıldı. O gün milletvekilleri, vali, belediye başkanları, ordu komutanı ses çıkartmasa da rabbim hesabını soracaktır. Arkasından Tekel Sigara Fabrikası'nın satılmasına karşı çıktık. Daha sonra Malatya Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmemesi için rahmetli Bayram Polatbaş'la birlikte mücadele ettik. Sümerbank alanının 'Cumhuriyet Müzesi' olmasını istedik. Yeni nesillere 'Cumhuriyet böyle kuruldu' demek için müze istedik. Biz, Sümerbank'tan alınan elbiselerle büyüdük.

"CUMHURİYET DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Bugün Sümerbank'ın yerinde binalar yükseliyor. Sultansuyu Tarım İşletmesi her şeyin üretildiği devasa bir yer. Bugün tarım yapsalar Malatya'yı besleyecek bir alana sahip. Bir baktık talana gidiyor, karşı çıktık. Bakana, bakan yardımcısına gittik, Malatya'da sesimizi çıkarttık en azından bir parçasını kurtardık. Bizim arkadaşlarımızdan istediğimiz Malatya'nın cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak. Pahalılık var, esnaf sıkıntıda ama cumhuriyet değerlerine de sahip çıkmalıyız.

"KAMU ARAÇLARINI KENDİ MENFAATİNİZE KULLANMAYIN"

Bizim istediğimiz şu; kamu araçlarını kendi menfaatinize kullanmayın. Bu milletin malıdır. Kendi yapacağınız tesislerde kamu araçlarını kullanmayın. Yazıktır, günahtır. Müslümanım diyorsunuz ama yapmadığınız iş de kalmıyor. Ben bu yüzden Malatya'da, esnafın hakkını sizin vereceğiniz destekle sonuna kadar mücadele edeceğime kimsenin şüphesi olmasın. Devlete karşı gelenlere karşı esnaf dimdik durmuştur. 15 Temmuz'da bismillah diyerek dükkanını açan esnaf, ülke ekonomisine katkıda bulundu."