Mesob Başkanı Keskin'den Bakan Özer'e: "Okulların Sorununu Çözdünüz Mü, Ekmek Sizin Neyinize?"

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 81 ilde meslek liseleri bünyesinde ekmek fabrikası kurulacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili "Eğitimle rekabet etmesi gerekirken ne yazık ki esnafla rekabet etmeye başladı. Ekmek üretmek Milli Eğitim Bakanın görevi değil. Milli Eğitim Bakanın görevi eğitim seviyesini yükseltmektir. Okulların, öğretmenlerin sorununu çözdünüz mü? Sayın Bakanım, ekmek sizin neyinize?" dedi.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Serdar Böke, MESOB Olağan Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Şevket Keskin'i ziyaret etti. Keskin'e başarılar dileyen Böke, Malatya'ya hep birlikte hizmet etme amacında olduklarını kaydetti.

"PAHALILIĞIN DURMASI LAZIM"

Ziyaretinden dolayı Böke'ye teşekkür eden MESOB Başkanı Keskin, muhasebecilerin ve mali müşavirlerin esnaf ve sanatkarların ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Muhasebeciler ve mali müşavirler esnafla iç içe ve bizim ortaklarımızdır. Bizim acı ve tatlı günlerimizde hep yanımızdadır. Biz, Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan razıyız, Allah işlerini rast getirsin. Hep birlikte esnafımızı ve Malatyamızı kalkındırmak için birlikteyiz. Bütün sivil toplum kuruluşları olarak Malatyamız için çalışmamız lazım. Neler yapılması gerektiğini dilimizin döndüğü kadarıyla söylememiz gerekiyor" dedi.

Pahalılıktan yakınan, vatandaşların büyük sıkıntı çektiğine dikkat çeken Keskin, "Bu pahalılığın durdurulması ve önümüzü görmemiz lazım. Esnafımızın sattığı ürünü tekrar yerine koyamayacağı endişesi var, vatandaşımızın aldığı ürünü bir gün sonra aynı fiyata bulamayacağı düşüncesi var. Ama bu ülke bizim, birliğimizi ve beraberliğimizi asla kaybetmemeliyiz. Kardeşliğimizi savunmak hepimizin boynunun borcu" diye konuştu.

"EKMEK SİZİN NEYİNİZE"

Keskin, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 81 ilde meslek liseleri bünyesinde ekmek fabrikası kurulacağı yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Keskin, şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimle rekabet etmesi gerekirken ne yazık ki esnafla rekabet etmeye başladı. Ekmek üretmek Milli Eğitim Bakanı'nın görevi değil. Milli Eğitimin Bakanı'nın görevi eğitim seviyesini yükseltmektir. Ekmek fabrikasını kurmak Milli Eğitim Bakanı'nın görevi olmaması lazım. Taşımalı eğitimin sorununu bitirdin mi, bitirmedin mi? Okulların sorunlarını, öğretmenlerin sorunlarını çözdün mü, çözmedin mi? Okulların fiziki bakımdan, temizlik bakımından sıkıntılarını bitirdin mi, bitirmedin mi? Sayın bakanım, ekmek sizin neyinize? Sayın Bakanım, Malatya ziyaretinizde bana dediniz ki, 'Taşımalı eğitimin sorununu bitireceğim.' Ama sorun halen çözülmedi. Milli Eğitim Bakanlığı mazot 7.30 TL iken anlaşma yapmış, mazot bugün 30.10 TL. Siz bunu çözdünüz mü, bunun önüne geçtiniz mi? Sayın Bakanımız yarın buğday ve arpa da eker. Gerçekten çok yadırgadım. Ekmek üretmek esnafın ve vatandasın işi, devletin de işi değil."

"MALATYA'NIN SIKINTISI YOKMUŞ"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Malatya ziyaretindeki esnaf ziyareti ile ilgili değerlendireme de bulunan Keskin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun milletvekilleri ile esnaf ziyaretinde bulundular. Esnafımız, tamamen çok iyi olduğunu, milletvekillerini kendileriyle çok ilgilendiğini, hiçbir sıkıntıları olmadığını sayın Bakana anlattılar. Sayın Bakanımız da bugün kabine toplantısında anlatacak, diyecek ki, 'Malatya'da esnaf ve sanatkar camiasını gezdik, hiçbir sorun yok, hiçbir sıkıntısı yok. Malatya'nın sıkıntısı yok' diyecek. Esnafın sayın bakana söylediklerinin görüntülerini televizyonlarda izledik. 'Malatya'da hiçbir sıkıntı yok, esnaf ve sanatkarın sıkıntısı yok. Milletvekillerinin bütün konularla ilgilendiklerini esnafımız açıkça dile getirdiler. Bundan sonra da 'Esnaf ve sanatkar camiasının sıkıntısı var, mazot parasını karşılayamıyor' demeye hakkımız yok. Malatya dışına çıktığımızda bize, dolar düştüğü zaman oynadınız mı oynamadınız mı diyorlar. Malatya'nın hiçbir sıkıntısının olmadığını öğrendik, çünkü bunu sayın bakana söylediler. Malatya halkına ve esnafına çok teşekkür ediyorum, gerçekten hiçbir sıkıntımız yokmuş."

ANKA / Yerel