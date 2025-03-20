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MESEM Öğrencilerinden Anlamlı Bayram Etkinliği

MESEM Öğrencilerinden Anlamlı Bayram Etkinliği
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Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde özel öğrencilere saç bakımı yaparak anlamlı bir etkinliğe imza attı. Özel öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, etkinliğin önemi vurgulandı.

Samsun İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencileri, Ramazan Bayramı öncesinde özel öğrencilerin saç bakımlarını yaparak anlamlı bir etkinliğe imza attı.

İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri, bayram öncesi Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu 1. ve 2. kademe öğrencilerini sevindirdi. Özel öğrencilere saç bakımı hizmeti veren MESEM öğrencileri, okulda aldıkları eğitimi uygulama fırsatı buldu. Saçlarına bakım yapılan özel öğrencilerin mutlulukları yüzlerinden okundu.

Canik Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hüseyin Yoldaş, etkinliğe katılan tüm öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür ederek, bu tür organizasyonların önemine dikkat çekti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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