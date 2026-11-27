Mersin Valisi Atilla Toros, Silifke ilçesinden kendisine mektup yazan ve ardından davet edip ağırladığı ilkokul öğrencilerine verdiği sözü tuttu, sınıflarını ziyaret etti. Onlara hediyeler veren, tiyatro oyunlarına davet alan Vali Toros'a öğrencilerin sarılma anları duygu dolu anlar yaşattı.

Mersin'e 80, Silifke ilçesine 16 kilometre uzaklıkla olan Kapızlı Mahallesi'ni Mersin Valisi Atilla Toros ziyaret etti. Vali Toros, burada daha önce kendisine mektup yazan ve 23 Nisan'da misafir ederek gelmek için söz verdiği Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu 3B başta olmak üzere tüm öğrencilerle bir araya geldi. 3B sınıfına giren Vali Toros için öğrencilerin tahtaya "Vali amca hoş geldin, sözünüzü tuttunuz bizi mutlu ettiniz" yazısıyla karşılaştı. 23 Nisan'da en güzel mektubu ödüllendirme sözü de veren Vali Toros, tüm öğrencilere hediyeler verdi. Öğrenciler ise Anıtkabir'e gitmek için sahnelemeye hazırlandıkları tiyatro oyununun biletini Vali Toros'a vererek davette bulundu. Gülümseten diyalogların yaşandığı muhabbette, öğrencilerin valiye sarılması ise duygulandırdı. Vali Toros, daha sonra öğrencilerle bahçede çeşitli etkinliklere katıldı.

"Sözümü tutmanın da mutluluğunu yaşıyorum"

Kapızlı Rasim Bozbey İlkokulu öğrencilerinin kendisine mektup yazıp ziyaret ettiğini anlatan Vali Atilla Toros, "O zaman 2-B sınıfında idiler, şimdi 3-B oldular, büyüdüler. O zaman ziyaret edeceğime dair söz vermiştim. Bugün de sözümü tutmanın da mutluluğunu yaşıyorum. Ama en çok da onları gördüğüm için çok mutlu oldum. Onlarla gurur duyuyoruz. Çok çalışkan, çok gayretli öğrenciler. Öğretmenlerinin sözünü hep iyi tutuyorlar. Gayretli de bir öğretmenimiz var. Onların da, onun da emeğine sağlık" dedi.

Kendisine mektup yazılmasının yanı sıra çekildikleri fotoğrafları sınıflarına astıklarını gördüğünü anlatan Toros, 23 Nisan'da ağırladıkları öğrencilerin kendisine vali, kaymakam gibi mesleklerin yaptığı işler dahil olmak üzere birtakım soruları sorduklarını ve güzel bir etkinlik olduğunu hatırlattı.

"Vali amca hepimizin mektubunu beğenmiş ve hepimize hediye verdi"

Mutluluğu ve heyecanını anlatan öğrencilerden Reyhan Ela Eren, "Biz sınıfça valimize bir mektup yazmış, göndermiştik. Hemen haberimizi almış. Biz de çok mutlu olmuştuk. O da mutlu oldu. Sözünü tuttu, bizim sınıfımıza geldi" şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Lina Şahin ise, "Vali mektubumuzu okudu, öğretmenimize ulaşarak bize tekrar cevap verdi. Biz valinin yanına gittik. Sonrasında valiye 'Bizim okulumuza gelir misiniz' dedik. Vali de söz vermişti. Şimdi bizim okulumuza geldi. Vali bey bize 'Sizin yazdığınız mektuplardan bir tanesini seçip ona hediye vereceğim' demişti. Vali amca hepimizin mektubunu beğenmiş ve hepimize hediye verdi. Bize kutu oyunları, kitaplar almış. Çok güzel hediyeler" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı