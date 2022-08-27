Mersin haberleri... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da Vatandaşla Buluştu

Mersin haberi: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe ziyaretlerini sürdürmeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Seçer, son olarak Aydıncık, Anamur ve Bozyazı'da vatandaşlarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe ziyaretlerini sürdürmeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Seçer, son olarak Aydıncık, Anamur ve Bozyazı'da vatandaşlarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe ziyaretlerini sürdürmeye ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Seçer, son olarak Aydıncık, Anamur ve Bozyazı'da vatandaşlarla buluştu. Başkan Seçer'e ziyaretleri esnasında CHP Anamur İlçe Başkanı Durmuş Deniz, CHP Bozyazı İlçe Başkanı Baykal Arıdeniz, Meclis üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ bürokratları eşlik etti.

İLK ZİYARET AYDINCIK'A

İkinci bölge ziyaretlerine Aydıncık İlçesi ile başlayan Başkan Seçer, öncelikle Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Aktan ile bugüne kadar ilçeye yapılan hizmetler ve bundan sonraki süreçte yapılması düşünülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulunan Seçer, ilçenin ihtiyacı olan hizmetlerin de belli bir program dahilinde yapıldığını ifade etti.

Ziyaretin ardından Aydıncık merkezde esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Seçer, vatandaşlarla da selamlaşarak sohbet etme fırsatı buldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olduklarını söyleyen vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, daha sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi Aydıncık Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Sınıflarda ders işleyen öğrencilerle sohbet ederek, yeni eğitim-öğretim dönemi için başarılar dileyen Seçer, Yenikaş Mahallesi'nde kahvehanedeki vatandaşları ziyaret etti ve taleplerini dinleyerek gerekli notları aldırdı.

BAŞKAN SEÇER BOZYAZI GÖZCE'DE VATANDAŞLARI DİNLEDİ

Aydıncık ziyaretinin ardından Bozyazı ilçesine geçen Başkan Seçer, burada ilk olarak Gözce Mahallesi'ndeki vatandaşlarla bir araya geldi. Burada gerçekleşen kahvehane toplantısında vatandaşlarla sohbet eden ve hem vatandaşların hem de muhtarların taleplerini dinleyen Seçer, içme suyu ve yol gibi konulardaki sorulara yanıt verdi.

Büyükşehir'in ve diğer kurumların görev ve yetkilerinin yasalarla belirlendiğine vurgu yapan Başkan Seçer, özellikle yol konusunda vatandaşın mağdur edildiğini belirterek, "15 metrenin üzerindeki cadde ve bulvarlar ile grup yolları, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda. Bunun dışındakiler ya ilçe belediyesinin ya Karayolları'nın ya Orman İdaresi'nin ya da DSİ'nin sorumluluğundadır. Onun için, bu kurumların sorumluluğunda olan yollara biz müdahale edemeyiz. Fakat, biz yine de başka bir kurumun yapması gereken ve aciliyet gereken bu yollarda da istisnai çalışmalar yapıyoruz. Aslında benim görevim değil. Sadece vatandaşın mağduriyetini gidermek için yapıyorum. Ancak bana ait olmayan her yolu da sorumlusu olan kurum yapmıyor diye girip yapamayız. Biz de bütçemizi ona göre yapıyoruz" dedi.

SEÇER PAZAR YERİ GEZDİ, ESNAF ZİYARETİ YAPTI

Gözce ziyaretinin ardından Bozyazı merkezine geçen Başkan Seçer, burada da ilk olarak Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette iki başkan arasında, ilçeye yapılan ve ihtiyaç duyulan hizmetler konuşuldu. Makam ziyaretinin ardından Bozyazı'da esnaf ziyareti gerçekleştiren Başkan Seçer, burada da vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı ve sohbet etti. Bozyazı'da bulunan Büyükşehir Belediyesi Ahmet Yılmaz Saydam Kapalı Pazar Yerini de gezen Başkan Seçer, buradan Anamur İlçesi'ne geçti.

BAŞKAN SEÇER ANAMUR KURS MERKEZİ'NDE ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Anamur'da ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Anamur Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden, onlara sınav konusunda stres yapmamalarını öğütleyen Başkan Seçer, "Sizlere güveniyoruz, inanıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak her daim yanınızdayız. Sizler bizim geleceğimizsiniz" dedi ve yeni eğitim-öğretim döneminde başarılar diledi.