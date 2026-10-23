Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin'de öğrenciler imeceyle zeytin toplayıp ihtiyaç sahiplerine destek olacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'de öğrenciler imeceyle zeytin toplayıp ihtiyaç sahiplerine destek olacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Nihal Erdem Anadolu Lisesi öğrencileri, okul bahçesindeki zeytinleri imece usulüyle topladı. Okul Aile Birliği aracılığıyla satılacak zeytinyağından elde edilecek gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve okul ihtiyaçlarına katkı sağlayacak.

Mersin'de, Nihal Erdem Anadolu Lisesinde geleneksel olarak düzenlenen zeytin hasadı etkinliğinde öğrenciler, okul bahçesindeki zeytinleri imece usulüyle topladı. Zeytinlerden elde edilecek zeytinyağının satışından sağlanacak gelir, ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve okul ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

Okul İdarecisi Murat Kala'nın rehberliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, okul bahçesindeki zeytin ağaçlarından hasat yaptı. Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma kültürünü de uygulamalı olarak deneyimledi.

Toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere işleme alındı. Elde edilecek zeytinyağı, Okul Aile Birliği aracılığıyla satışa sunulacak. Satıştan sağlanacak gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilerin eğitim ve okul ihtiyaçlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Etkinliğin Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin değer odaklı eğitim anlayışıyla örtüştüğünü belirten Murat Kala, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarıyla değil, milli, manevi ve insani değerlerle de yetişmesini amaçladıklarını ifade etti.

Kala, geleneksel hale gelen zeytin hasadıyla öğrencilerin yardımseverlik, merhamet, imece kültürü ve paylaşma gibi değerleri yaşayarak öğrendiğini belirterek, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi arkadaşlarına destek olmasının toplumsal sorumluluk bilincini güçlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 20 sitede yayınlandı.
İngiltere'de hükümetten acil durum uyarısı: 3 günlük gıda ve su stoku yapın

Avrupa'nın göbeğinde savaşa hazırlık gibi çağrı: 3 günlük stok yapın
56 yıl önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar

56 sene önce örnek aldıkları takımın gururuyla oynadılar!

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da 24 ve 29 Ekim'de Vatan Caddesi trafiğe kapatılıyor! İşte kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Cumartesi sabah 05.45'te başlıyor! İşte trafiğe kapanacak yollar
Beşiktaş maçında inanılmaz pozisyon! Tepkiler çığ gibi

Verilen karar futbolseverleri isyan ettirdi

Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı

İğneyle zayıfladı anında kocasından boşandı
Aile üyeleri tutuklanan Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak adım

Sarıgül'e şok üstüne şok! Malum görüntü için düğmeye basıldı

Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü