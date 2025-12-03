Haberler

Saniyelerle yarıştı! Pompacının refleksi faciayı önledi

Mersin'de bir akaryakıt istasyonunda, sürücünün aracı hareket ettirmesiyle meydana gelebilecek LPG patlaması, pompacının hızlı müdahalesi sayesinde engellendi.

Mersin'de bir akaryakıt istasyonunda LPG pompası takılıyken sürücünün aracı hareket ettirmeye başladığı anda farklı bir pompacının hızlı müdahalesi sayesinde muhtemel bir faciadan döndü.

Olay, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yaklaşık 7 yıldır istasyonda çalışan Ertuğrul Talaş, farklı bir araca yakıt verdikten sonra diğer pompada LPG dolumu yapılan aracın pompasının sökülmediğini fark etti. Talaş, sürücünün aracı hareket ettirmeye hazırlandığını fark etmesi üzerine hızla müdahale etti. Koşarak aracın arkasına atlayan Talaş, LPG pompasını son anda sökerek yaşanabilecek bir faciayı önledi. Yaşanan anlar istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Talaş'ın aracın hareket etmesine ramak kala koşup pompayı söktüğü anlar yer aldı.

"BÜYÜK BİR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİRDİ"

Yaşananları anlatan Talaş, LPG pompasının sökmemesi halinde büyük bir faciaya yol açabileceğini ifade ederek, "Farklı bir pompada yakıt verirken arkadaşımın diğer bir araca taktığı LPG pompasını gördüm. O anda da aracın hareket edeceğini fark ettim. Büyük bir tehlike olacağını hissettim ve koşarak gidip müdahale ettim. Tam pompayı sökerken zaten araç hareket haline geçti. Sökmeseydim LPG gaz kaçıracaktı ve büyük bir patlamaya neden olabilirdi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
