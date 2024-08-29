Mersin'de Esnafın Sek Sek Oyunu İlgi Görüyor

Mersin'de bir esnafın iş yerinin önüne çizdiği geleneksel sek sek oyunu, yoldan geçen 7'den 70'e her yaştan vatandaşın ilgisiyle karşılaşıyor. İş yerinin önünden geçerken sek sek oynayanlara zaman zaman çikolata da ikram eden esnaf Kahraman Baykal, o anları da güvenlik kamerasıyla kaydediyor. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği kaldırımda neredeyse herkes sek sek oynayarak geçiyor.

Mersin'in Toroslar ilçesi GMK Bulvarı'nda yaklaşık 5 yıldır büfe işleten Kahraman Baykal, iş yerinin önündeki kaldırıma geleneksel oyunlardan sek sek oyununu çizdi. Baykal'ın bu farklı dokunuşu, kaldırımdan geçenlerin çocukluk yıllarının neşesini yeniden canlandırdı. Sek sek oynayarak büfenin önünden geçenlere çikolata ikram etmeyi de ihmal etmeyen Baykal, kaldırımda mutsuz yürüyen insanların yüzünü güldürmek için böyle bir yönteme başvurduğunu anlattı.

"Yaşlısı, genci, küçüğü, büyüğü herkes o sek sekten oynayarak geçti"

Yaklaşık 5 yıldır esnaflık yaptığını belirten Baykal, "İnsanlar mutsuz bir şekilde buradan geçerken, 'onları nasıl mutlu edebiliriz' diye düşündüm. Aklıma böyle bir fikir geldi ve kaldırıma sek sek oyunun çizdim. İnsanlar sek seki görünce; yaşlısı, genci, küçüğü, büyüğü herkes sek sekten oynayarak geçti, yüzleri de güldü. Ben de onları o şekilde görünce mutlu oldum, o mutluluğa ortak olmuş olduk. Ben 90'lı yıllarda çocukluğumu yaşadığım için gerçek mutluluğu, gerçek samimiyeti o zaman biz gördük. Bu oyunu çizmemin amacı, gerçek mutluluğu, çocukluğumuzda gördüğümüz için aynı şekilde bu sek seki çizdikten sonra insanların içindeki o saflığı, güzelliği görmüş olduk" dedi.

"Mutluluk bulaşıcıdır, gülmek bulaşıcıdır"

Eskiden insanların iş yerinin önünden geçerken mutsuz olduğunu, oyunu çizdikten sonra ise yüzleri gülerek, selam vererek, tebessüm ederek geçtiğini dile getiren Baykal, "İnsanların bu şekilde mutlu olması bizim de hoşumuza gidiyor. Daha bu sabah bir abimiz geldi. Dün torunu burada oynamış, dedesine anlata anlata bitirememiş. Dedesi de araba ile geldi, teşekkür etti. Bunlar gerçekten insanların yaşayacağı şeyler. Mutluluk bulaşıcıdır, gülmek bulaşıcıdır. Yani bunu bütün esnaflarımız yapsa güzel olur. Hele şu mutsuz günlerde insanların yüzünü güldürmek kadar güzel bir şey yok. 70 yaşında teyzelerimiz geliyor, amcalarımız geliyor, yani yaş sınırı olmaksızın herkesin içinde o çocuk ruhu demek ki varmış, onu ortaya çıkarmış olduk bu şekilde" diye konuştu.

Büfenin önünden geçerken sek sek oynayan Kardelen Kuşçuoğlu da "Bunu daha önce hiçbir yerde görmedim. Bu ilkti ve çok güzel düşünülmüş. Bu küçücük incelikle çok insanı mutlu edip yüzünü güldürebiliyor. Her şeyin maddiyat olmadığını göstermeye çalışmış" dedi.

O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi

Her yaştan vatandaşın büfenin önünden geçerken sek sek oynaması ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde kimi vatandaşlar direkt sek sek oynamaya başlarken, kimileri ise sonradan fark edip geriye dönerek sek sek oynadı. Bir kadın sek sek oynarken, çocuklar da ilgiyle izledi. İş yeri sahibi Kahraman da sek sek oynayan bazı müşterilere çikolata ikram etti. - MERSİN