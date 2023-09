Mersin'de Büyükşehir Belediyesinden balıkçılara ekipman desteği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından küçük ölçekli balıkçıları desteklemek için hayata geçirilen 'Destek büyükşehirden kısmet denizden' projesi çerçevesinde Karaduvar Mahallesi'ndeki balıkçılarla bir araya geldi. Proje ile Mersin'deki toplam 372 küçük ölçekli balıkçıya boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipman seti desteği sağlandı.

Akdeniz ilçesine bağlı Karaduvar Balıkçı Barınağında düzenlenen törende konuşan Seçer, Karaduvar'ın Mersin'in en önemli sahil kasabalarından bir tanesi olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak çalışmalar ile Karaduvar'a gösterdikleri önemi ortaya koyacaklarını söyledi. Seçer, "Burayı önemsediğimi bilmenizi istiyorum. Karaduvar, Mersinimizin en önemli sahil kasabalarından bir tanesi" dedi.

Bölgenin uzun yıllardır çözülmemiş olan imar planı problemine el attıklarını ve sorunu ortadan kaldırdıklarını dile getiren Seçer, "Başkanınız bunu çözdü. Geldi bu işe el attı, Karaduvar'ın da içinde olduğu Akdeniz ilçesi ilk etap plan çalışmalarını bitirdi. İmar, yapacağımız hizmetlerin temeli, olmazsa olmazıdır. İmar olmazsa ben size yol açamam, bina, kanalizasyon, içmesuyu şebekesi yapamam. Hiçbir kurum da burada çalışamaz. Siz de vatandaş olarak bir yatırım yapamazsınız. En önemli sorun çözüldü. Bundan sonra gerisi çözülür. Hiç merak etmeyin" diye konuştu.

"Burası güzel bir turizm kasabası olabilir"

Karaduvar'da Prestij Cadde Projesi çalışması başlatacaklarını müjdeleyen Başkan Seçer, "Karaduvar tarım kasabası idi, yok oldu. Balıkçı kasabası idi, ilgi göstermezsek yok olmak üzere. Denizden tutulan balığı balıkçıya pazarlamakla buraya bu gelir yeterli olmaz. Balıkçılığa bağlı ilave işlerin olması lazım. Burası güzel bir turizm kasabası olabilir. Burada restoranlar, kafeler, hediyelik eşya satan işyerleri pekala olabilir. İlgi gösterilirse, buraya vatandaşı çekebilirsek daha fazla sayıda esnaf olur. Ama onların buraya gelip bu yatırımı yapma nedeni, bir cazibesi olmalı. Buranın caddeleri tertemiz olmalı. Bir düzeni, bir intizamı olmalı. Biz bunları düşündük ve çok güzel bir proje çalıştık. Bunlar küçük işler değil. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaları merkezinizden, en işlek yerden başlatacağız. Caddelerinizi D-400'e kadar tertemiz yapacağız. Buradaki bina giydirmelerini de bedelini ödeyerek, belediye olarak biz yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bizim defterimizde ayrımcılık yazmaz"

Mersin'in her kesimine ayrımcılık yapmadan hizmet götürdüklerini belirten Seçer, "Hiç kimse, 'Hizmet alırken bize ayrımcılık yapılıyor' diyemez. Biz 'Adalet, adalet' diye bağıran bir partinin mensupları olarak asla adaletsizlik yapmayız. Her şey siyaset, ideoloji, din, iman, mezhep, meşrep değil. Biz buna inanan bir kültürden geliyoruz. Bizim defterimizde ayrımcılık yazmaz" ifadelerini kullandı.

"Bölgemizin zarar göreceği hiçbir yatırıma asla müsaade etmeyiz"

Konuşmasında, geçtiğimiz yıllarda Karaduvar'da kurulması planlanan polipropilen tesisi ile ilgili verdikleri mücadeleden de söz eden Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak açtıkları dava sonrası alınan yanlış kararın geri çekildiğini hatırlattı. Seçer, "Oraya davayı açan Vahap Seçer yönetimindeki Mersin Büyükşehir Belediyesidir. Barosu, Mühendisler Odası, sivil toplum örgütleri müdahil olarak bu davaya katıldılar. Ama kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliği olan Büyükşehir Belediye Başkanlığının bu işin içerisinde olması çok farklı bir durum ve o karar yanlış bir karardı. Gerisin geri alındı. Orası şimdi o şekilde duruyor, Özel Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bundan sonraki sürece bakacağız, takip edeceğiz. Bölgemizin zarar göreceği hiçbir yatırıma asla müsaade etmeyiz" dedi.

"Alacağımız kararlar Mersin halkının almamızı istediği kararlardır"

Vatandaşların yerel seçimlerde, onların haklarını koruyacak kişileri seçerek yönetime getirdiklerini söyleyen Seçer, "Biz sizler için varız. Sizlerin hakkını korumamız için bizi buraya seçtiniz. Çok kutsal ve çok değerli bir emanet verdiniz. Bunun kıymetini biliyoruz. Hiç kimse merak etmesin. Biz görevde olduğumuz sürece herkes şunu bilsin ki, alacağımız kararlar Mersin halkının almamızı istediği kararlardır. Hiçbir güç bize etki edemez" diye konuştu.

"Burada çok önemli bir çevre projesi yapılıyor"

Karaduvar için önemli bir çevre projesine imza attıklarını kaydeden Seçer, şöyle devam etti; "20 milyon Euro'luk bir yatırım. Bunu buradaki bir fabrika yapacak. Bundan sonra buradan Akdeniz'e nihai suyu basmayacağız. Şirket bunu fabrikada proses suyu olarak kullanacak. Bu müthiş ve büyük bir çevre projesidir." dedi. Seçer, büyük projelere imza atmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "7 bölgeden, her ilden insanları bağrında huzur içerisinde barındıran bir kentin insanları, benim hemşerilerim her şeyin en güzeline layıktır" şeklinde konuştu.

Başkan Seçer, "Vira Bismillah" dedi

Başkan Seçer, toplamda 372 küçük ölçekli balıkçıya boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipmanlar verdiklerini dile getirerek, "Tamamı hibe. Biz sizin durumunuzu biliyoruz. Daha güzel hizmetlere layıksınız. Balıkçı esnafına bir başlangıç oldu. Yeni sezonunuz da başlıyor. Vira Bismillah diyorum" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından Başkan Seçer balıkçılara ekipmanlarını teslim ederek, 'Rast gelsin' dileğinde bulundu. Seçer'den ekipmanlarını teslim alan balıkçılar da 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. - MERSİN