Mersin Büyükşehir, Silifke'ye Sıcak Asfalt Çalışması Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım dairesi ekipleri, kenti modern yol ağına kavuşturmak için çalışıyor. Silifke'de Gazi Mahallesi Göksu Caddesi'nde 960 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışması ekipler tarafından yapıldı.

Yol yapım ekipleri, kent merkezinde ve ilçelerde aralıksız bir çalışma sürdürüyor. Ekipler, önemli ve merkezi noktalarda yaşanan yol problemlerini çözüme kavuştururken, yolları ulaşım için konforlu hale getiriyor. Bu kapsamda, Silifke'de merkezi konumda olan Gazi Mahallesi Göksu Caddesi'nde 960 metre uzunluğundaki yolda sıcak asfalt ve kaldırım yenileme çalışması ekipler tarafından yapıldı. Göksu Caddesi'nde asfalta hazırlık ve kaldırım çalışmalarını eş zamanlı olarak yapan ekipler, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine de geçti. Kaldırımlar özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun hale getirilirken, asfalt serim çalışmaları da kısa sürede tamamlandı. Kırsalda ve merkezde asfalt çalışmalarına hız veren ekipler, yeni açılan, altyapı çalışmaları tamamlanmış ya da deformasyona uğrayan cadde, bulvar ve mahalle yollarında gerçekleştirilen tespit çalışmalarının ardından, sıcak asfalt ile yolları vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

"ÇOK PROFESYONEL BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR"

Yapılan çalışmalar vatandaşlar tarafından da beğeni topladı. Göksu Caddesi'nde esnaflık yapan Ali Uyar çalışmalara ilişkin "Çok güzel oldu, önceden de asfalt çalışması yapılıyordu ama bir çukur olduğunda yama yapılıyordu, sonra tekrardan bozuluyordu. Daha öncesinde toz toprak ev ve işyerlerine oldukça zarar veriyordu. 1-2 haftadır çok profesyonel bir çalışmayla devam ediyor, yakından görüyorum. Ben memnunum" dedi.

Asfalt ve kaldırım çalışmalarının gerçekleştirildiği Göksu Caddesi'ni de sınırları içerisinde barındıran Gazi Mahallesi Muhtarı Kerim Gürbüz ise, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek "Böyle bir asfaltı biz ilk defa görüyoruz. Celal Bayar Caddesi'ni, İlhan Akgün Caddesi'ni döktü. Vahap Bey'e sonsuz teşekkürler ediyorum. Boydan boya 3 kilometre hem asfaltı hem kaldırımı yaptılar. Allah Vahap Bey'den razı olsun. Burası daha önce toz toprak içerisinde deforme olmuş bir asfalttı. Sel bastı bölgesi olarak geçtiğinden, asfaltı sık sık deforme oluyordu. İnsanlar hep su altında kalıyordu. MESKİ yağmur drenajını da yaptı. Teşekkür ediyoruz Vahap Bey'e ve çalışma arkadaşlarına" diye konuştu.

"İLK DEFA BURASI SICAK ASFALT GÖRDÜ"

Göksu Caddesi'nin bağlandığı bir diğer mahalle olan Sayağzı Mahallesi Muhtarı Mehmet Gezer Avcı ise "Bu yolun devamında daha önceki başkanımız Mustafa Turgut'un yaptırdığı köprüyle, Sayağzı Mahallesi'nden ulaşım bu Göksu Caddesi üzerinden oluyordu. Bu cadde ile ulaşım yüzde 100 rahatladı, şehir içi trafiğe girmeden direkt Atatürk Köprüsü'ne çıkıyoruz bu yolun sayesinde. Silifke'de 15 yıldır muhtarım, ilk defa İlhan Akgün Caddesi ve bir de burası sıcak asfalt gördü. Çalışmalardan memnunuz, başkanımızdan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

ANKA / Yerel