Mersin Büyükşehir'den Toplam 372 Balıkçıya Ekipman Desteği

Mersin Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılığa yüzde 100 hibeli boya, yağmurluk, çizme ve tutya desteği veriyor. Son olarak Erdemli Balıkçı Barınağı’nda, Silifke Dalyan’da ve Anamur Koordinasyon Müdürlüğü’nde düzenlenen ‘Küçük Ölçekli Balıkçılığa Malzeme Destek Töreni’ kapsamında, Erdemlili, Silifkeli ve Anamurlu balıkçılar ekipmanlarına kavuştu. Balıkçılar bu seneki av sezonunda, Büyükşehir’in verdiği ekipmanlarla denize açılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılığa yüzde 100 hibeli boya, yağmurluk, çizme ve tutya desteği veriyor. Son olarak Erdemli Balıkçı Barınağı'nda, Silifke Dalyan'da ve Anamur Koordinasyon Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Küçük Ölçekli Balıkçılığa Malzeme Destek Töreni' kapsamında, Erdemlili, Silifkeli ve Anamurlu balıkçılar ekipmanlarına kavuştu. Balıkçılar bu seneki av sezonunda, Büyükşehir'in verdiği ekipmanlarla denize açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Destek Büyükşehir'den Kısmet Denizden' projesi kapsamında Mersin'in Akdeniz, Anamur, Aydıncık, Erdemli, Silifke, Bozyazı ve diğer ilçelerindeki toplam 372 küçük ölçekli balıkçıya boya, tutya, tulum takımı ve çizmeden oluşan ekipman seti desteği sağlanırken; bunların 45 tanesi Erdemli, 50 tanesi Silifke ve 50 tanesi de Anamur ilçelerindeki küçük ölçekli balıkçılara teslim edildi. Girdi maliyetlerinin gün geçtikçe arttığı bugünlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bu destekler, küçük ölçekli balıkçılara rahat bir nefes aldırıyor.

"MÜTHİŞ TARIM POTANSİYELİ OLAN BİR İLDE YAŞIYORUZ"

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bir tarım kenti olan Mersin'de tarımın her koluna destek vermeye çalıştıklarını ifade eden Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, bu desteklerden birisinin de denizcilik alanında olduğunu belirtti. Şahutoğlu, yaptığı konuşmada, "Mersin; 321 kilometre sahile sahip, 3 bin rakıma kadar tarımın olduğu, yaklaşık 86 çeşit ürünün yetiştiği ve bu ürünlerden 9'unda Türkiye birinciliği, yaklaşık 8 tanesinde ikinciliği olan müthiş bir tarım kenti. Erdemli'de tarımsal, hayvansal ve denizcilik alanında ciddi bir üretim var" dedi. 'Destek Büyükşehir'den Kısmet Denizden' sloganıyla hayata geçirdikleri proje hakkında konuşan Şahutoğlu, "Bu proje ile beraber, Erdemli'de küçük ölçekli balıkçılık yapan 45, il genelinde ise toplam 372 balıkçımıza, içerisinde boya, tutya, çizme ve tulumun bulunduğu malzeme desteği sunuyoruz. Böylelikle de balıkçılarımızın artan girdi maliyetlerini az olsa düşürmek amacındayız" diye konuştu.

"SON 4,5 YILDA TARIMSAL ALANDA ÖNEMLİ KATKILARIMIZ OLDU"

Tarımsal destek kapsamında, özellikle küçük ölçekli üreticileri desteklemeye ve onların yanlarında olmaya çalıştıklarını kaydeden Şahutoğlu, son 4,5 yıl içinde küçükbaş hayvan desteğinden büyükbaş hayvancılara yem desteğine, fide-fidandan sulama borusuna kadar birtakım destekler verdiklerini belirtti. Tüm bunların yanında, balıkçılığın yoğun olduğu bir kent olan Mersin'de balıkçıları da yalnız bırakmalarının düşünülemeyeceğini vurgulayan Şahutoğlu, "Balıkçılıkta artan girdi maliyetlerinin yanı sıra; hem iklimin getirdiği, hem de kaçak avcılığın yarattığı ciddi sıkıntılar var. Biz de bugünlerde balıkçılarımızın yanında olmak, en azından bir destek vermek istedik" ifadelerini kullandı.

KOOPERATİFLER, VERİLEN DESTEKTEN MEMNUN

Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Volkan Taş da organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Başarılarınızın ve desteklerinizin devamını bekliyorum" dedi. Silifke Göksu Deltası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Çınar ise, yapmış olduğu katkılardan dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Küçük ölçekli balıkçılarımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı, Vahap Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"BU ZAMANA KADAR BÖYLE DESTEK GÖRMEMİŞTİK"

Projeden faydalanan Erdemlili küçük ölçekli balıkçılardan Mustafa Gemalmaz, desteğin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bu zamana kadar böyle bir destek görmemiştik. Bir teknenin bakımını yapacak kadar almış olduğumuz malzemeler, dışarıda 7-8 bin lira civarında. Böyle yardımlar, hele ki şu zor şartlarda ve ekonomide insanları çok mutlu etti. Yaşam şartlarımız çok zorlaştı. Mazot fiyatları çok yüksek. Masraflarımız çok ağır, balık para etmiyor. Çok zor şartlarda, sadece evimize bir lokma ekmek götürebilmek için mücadele ediyoruz. Bizleri unutmadığı için Başkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Büyükşehir'in desteklerinin, ağır ekonomik koşullarda geçinmeye çalışan üreticiler için çok anlamlı olduğunu belirten Erdemlili küçük ölçekli balıkçılardan Emine Sümer, "Balığın fiyatı düşüyor, ama maliyetler artmaya devam ediyor. Bu proje bizim için gerçekten çok iyi oldu. Başkanımız Vahap Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben birçok projelerini duyuyorum, görüyorum ve takip ediyorum" diye konuştu.

Gittikçe artan maliyetler karşısında bu destek küçük gözükse de, maliyetinin yüksek olduğunu kaydeden Silifkeli küçük ölçekli balıkçılardan Durmuş Özkan, "Balıkçılar zaten artan maliyetler altında ezildi. Bunu devletin yapması gerektiği yerde, bir belediye başkanının düşünmesi çok değerli" derken, Silifkeli bir başka küçük ölçekli balıkçı Ali Karabaş, bugüne kadar ilk defa bir Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan balıkçılara destek olduğunu gördüklerini belirterek, "Bugüne kadar Türkiye'nin hiçbir yerinde olmamıştır. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ekonomik anlamda bizim için büyük bir destek" dedi.

30 senelik balıkçı Ahmet Ertuğrul da bugüne kadar böyle bir destek görmediklerini ifade ederken, bir başka Silifkeli küçük ölçekli balıkçı Veysel Doğrul da "Bu destek bizim için çok değerli. Ekonomik sıkıntılarımız çok büyük. Bir denize açılmamızın maliyeti şu anda 2-3 bin lira. Yeri geliyor hiç balık tutamadan geri dönebiliyoruz. Onun için bu destek çok iyi oldu" diye konuştu.

Anamur Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aziz Deniz Bozkurt, verilen desteğin ekonomik sıkıntılarla boğuşan balıkçılar için ilaç gibi olduğunu belirterek, "Günümüz ekonomik şartlarında bırakın balık avlamayı denize çıkmak bile çok zorken bu dönemde bize yapmış olduğu destekten dolayı çok çok Büyükşehir'e teşekkür ediyorum" dedi.

Malzeme desteğinden yararlanan Anamurlu balıkçı Mustafa Genç, "40 yıldır bu sektörün içinde olmama rağmen geçmişte bu tür desteklerden hiç almamıştım. Aldığımız destekler yaşamsal desteklerdir. Teknelerimizi bunlar olmasa devam ettiremeyiz" diyerek desteklerinden ötürü Büyükşehir'e teşekkürlerini iletti.

AVOKADO FİDANLARI DA ÜRETİCİKERE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan Anamur'da balıkçılara verilen balıkçılık ekipmanlarının yanı sıra üreticilere de avokado fidanları teslim edildi. Üreticilere yüzde 50 hibe ile avokado fidanı desteği vererek hem bölgedeki tropikal meyve üretim alanının genişlemesine, hem de üreticilerin alternatif gelir elde edebilmesine olanak sunan Büyükşehir, kent genelinde sürdürdüğü dağıtımların Anamur ayağında 33 mahallede 133 üreticiye 2 bin 680 adet avokado fidanı teslim etti.

Destekten yararlanan üretici Ergun Doğan, Büyükşehir sayesinde Anamur'un muza bir alternatif yarattığını belirterek, "Vahap Başkanım talep olduğu zaman ve bu ürünün devamı olduğu zaman destekleyeceğine dair verdiği sözü her seferinde tuttu. Sağ olsun daire başkanların da onun doğrultusunda hep kooperatiflerle STK'larla halkla iç içe olarak keçiden tutun da arıcılara balıkçılarımıza kadar yardımlar geliyor" dedi.

Üretici Halil yıldız ise, "Vahap Başkan bütün ekibine hayatı boyunca başarılar diliyorum. Çiftçilere özellikle üretime verdikleri destekten dolayı kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Avakado, Mango, Pasiflora gibi tropikal bitkiler muza alternatif olarak bölgemizde de olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.